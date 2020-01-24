Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що запропонований законопроєкт щодо протидії дезінформації не передбачає тюремне ув'язнення.

Про це він сказав в ефірі Еспресо.TV.

Як повідомлялося раніше, Міністерство культури, молоді та спорту України представило законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до правдивої інформації”. Документ був розкритикований експертами журналістської громадської організації “Центр масової інформації” та Європейської федерації журналістів.

Міністр пояснив, що в разі, коли з боку певного суб’єкта протягом року нарахували три таких випадки, то настає кримінальна відповідальність.

“Щодо кримінальної відповідальності за дезінформацію. Вона наступає після трьох доведедених судом фактів розповсюдження дезінформацією, тобто уповноважений звертається до розповсюджювача: “Це дезінформація”. Той відповідає: “Я не згоден”. Після цього уповноважений іде до суду і починається процес”, – сказав він.

При цьому він пояснив, що кримінальна відповідальність в таких випадках передбачає не тюремне ув’язнення, а громадські роботи.

“Вона не передбачає ув’язнення, а лише суспільно-корисні роботи. Для того, щоб суд виніс такий вирок, він зобов’язаний звернутись і отримати висновок ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини, – ред.) Ми передбачили запобіжники, щоб добросовісну людину не можна було посадити. Нема висновку – нема вироку”, – підсумував Бородянський.

Нагадаємо, у грудні Володимир Бородянський повідомив, що законопроєкт про дезінформацію вже на фінальній стадії розробки. Внесення законопроєкту в парламент очікується в березні 2020 року.

Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський анонсував, що в законопроєкті буде пункт про кримінальну відповідальність, яка передбачена для “фабрик ботів”.

Також міністр Бородянський виступив за введення в Україні відповідальності (зокрема, кримінальної) для журналістів за розголошення недостовірної або маніпулятивною інформації.