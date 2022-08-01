Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Представники України поінформували американську сторону про оперативну ситуацію та потреби української армії.

Валерій Залужний, Дмитро Кулеба та Єрмак відзначили вагомий внесок Сполучених Штатів у посилення обороноздатності України.

Джейкоб Салліван та Єрмак погодилися з необхідністю організувати найближчим часом розмову лідерів України та США – Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.

14 липня Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний обговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі постачання озброєння Україні та контроль за ним.