Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Представники України поінформували американську сторону про оперативну ситуацію та потреби української армії.
Валерій Залужний, Дмитро Кулеба та Єрмак відзначили вагомий внесок Сполучених Штатів у посилення обороноздатності України.
Джейкоб Салліван та Єрмак погодилися з необхідністю організувати найближчим часом розмову лідерів України та США – Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.
14 липня Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний обговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі постачання озброєння Україні та контроль за ним.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Предметні перемовини тривали півтори години. Зокрема, Зеленський поінформував лідера Франції про перебіг протидії російській агресії та ситуацію на полі бою.
- Водночас стало відомо, що до України прибули ще HIMARS. Цього разу поставили чотири системи реактивного залпового вогню.
- Наприкінці липня Німеччина надала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II. Серед переданого озброєння – також ще три гаубиці PzH 2000.
- Велика Британія передасть Україні два протимінні кораблі. Сполучене королівство планує надати їх з власного флоту.