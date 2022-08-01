Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провели телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Представники України поінформували американську сторону про оперативну ситуацію та потреби української армії.

Валерій Залужний, Дмитро Кулеба та Єрмак відзначили вагомий внесок Сполучених Штатів у посилення обороноздатності України.

Джейкоб Салліван та Єрмак погодилися з необхідністю організувати найближчим часом розмову лідерів України та США – Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.

14 липня Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний обговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі постачання озброєння Україні та контроль за ним.