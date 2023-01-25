Залужний провів розмову з генералом Міллі: обговорили анонсовану військову допомогу США Україні

Про це український генерал повідомив у Facebook.
Залужний наголосив, що підтримує сталий діалог з генералом Марком Міллі.
Під час телефонної розмови сторони обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні та взаємні кроки для якнайшвидшого прийняття нових зразків техніки на озброєння.
Сердечно подякував генералу Міллі за потужну підтримку і лідерство. Ми налаштовані тільки на Перемогу”, – мовиться у дописі Головнокомандувача ЗСУ.
Зауважимо, у ніч на 20 січня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму у 2,5 млрд доларів.
Як наголосили у Міністерстві оборони США, новий пакет допомоги Україні є вже тридцятим вилучення озброєння та боєзапасів зі складів Пентагону від серпня 2021 року. Новий пакет містить сотні одиниць бронетехніки, підтримку для ППО України та інші важливі засоби.
25 січня під час брифінгу у Білому домі президент США Джо Байден підтвердив, що Україна отримає американські танки M1 Abrams.
Американський лідер також оголосив, що Штати розпочинають навчання для ЗСУ на Abrams “якнайшвидше”. Він погодився, потрібен час, щоб спорядити танки на поле бою, водночас термінів не озвучив.
- 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали “Талліннську декларацію”, зобов’язуючись надавати подальшу військову допомогу Україні у повномасштабній війні з Росією.
- Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нові постачання засобів протиповітряної оборони для України. Зокрема про надання батареї ЗРК Patriot та систем NASAMS.
- 25 січня уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.
- 27 січня на засіданні уряду Бельгії міністерка оборони Людивін Дедондер запропонує надати Україні новий пакет військової допомоги, проте до нього не увійдуть танки.