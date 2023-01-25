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Залужний провів розмову з генералом Міллі: обговорили анонсовану військову допомогу США Україні

25 січня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Четвер, 26 січня 2023, 00:38
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Про це український генерал повідомив у Facebook.

Залужний наголосив, що підтримує сталий діалог з генералом Марком Міллі.

Під час телефонної розмови сторони обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні та взаємні кроки для якнайшвидшого прийняття нових зразків техніки на озброєння.

Сердечно подякував генералу Міллі за потужну підтримку і лідерство. Ми налаштовані тільки на Перемогу”, – мовиться у дописі Головнокомандувача ЗСУ.

Зауважимо, у ніч на 20 січня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму у 2,5 млрд доларів.

Як наголосили у Міністерстві оборони США, новий пакет допомоги Україні є вже тридцятим вилучення озброєння та боєзапасів зі складів Пентагону від серпня 2021 року. Новий пакет містить сотні одиниць бронетехніки, підтримку для ППО України та інші важливі засоби.

25 січня під час брифінгу у Білому домі президент США Джо Байден підтвердив, що Україна отримає американські танки M1 Abrams.

Американський лідер також оголосив, що Штати розпочинають навчання для ЗСУ на Abrams “якнайшвидше”. Він погодився, потрібен час, щоб спорядити танки на поле бою, водночас термінів не озвучив.

Теги: Валерій Залужний, військова допомога, допомога Україні, Марк Міллі, підтримка України, телефонна розмова

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