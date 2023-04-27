Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Український генерал поінформував Марка Міллі про ситуацію на полі бою, можливі дії противника та заходи, які здійснюються силами безпеки та оборони України для звільнення українських земель.

У розмові також брали участь радник США з національної безпеки Джейк Салліван і глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Залужний та Єрмак “наголосили на важливості продовження активної підтримки української армії з боку партнерів, зокрема з постачанням зброї та боєприпасів”.

Українська сторона висловила вдячність команді президента Джозефа Байдена, обом палатам Конгресу США та американському народу за потужну підтримку та лідерство у відсічі російській агресії та захисті свободи та демократичних цінностей у Європі.

Зауважимо, 26 квітня головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що “українці перебувають у добрій позиції” для контрнаступу проти російських військових.

20 квітня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Залужний розповів генералу про ситуацію на фронті.

Сторони також обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів.