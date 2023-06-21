21 червня у Лондоні міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау наголосив, що саме заморожені російські активи мають бути одним із головних джерел фінансування майбутньої відбудови України.

Джерело: PolskieRadio

21 червня у столиці Великої Британії світові лідери обговорюють шляхи ефективної відбудови українських міст, промисловості та інфраструктури. На конференції присутні зокрема прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та держсекретар США Ентоні Блінкен. Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський долучився до колег дистанційно.

За попередніми оцінками Світового банку, вартість відбудови України оцінюють у близько 400 мільярдів доларів. Велика Британія та Європейський Союз вже оголосили про багатомільярдну підтримку. Окрім цього, під час конференції підписали угоди про інвестиції в сільське господарство, енергетику та приватний сектор.

“Відбудовуючи Україну, ми будуємо набагато більше, ніж одну державу”, – зазначив Зеленський.

Водночас глава польської дипломатії Збіґнєв Рау зауважив стосовно залучення приватного сектору до відбудови України, додав, що у цьому зацікавлені дві тисячі польських компаній. Також повідомив, що Польща створить спеціальну програму для відбудови України. Одначе, Рау переконаний, що одним з основних джерел відбудови зруйнованих війною українських міст мають бути заморожені активи РФ.

Зауважимо, 21 червня під час міжнародної конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference, яка відбувається у Лондоні, українська влада презентуватиме план відновлення країни. У ЗМІ дізнались деталі проєкту щодо відновлення України в енергетичному секторі.