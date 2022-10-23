Занадто могутній і занадто безрозсудний – Вашингтон переймається через заяви Ілона Маска

Про це інформує The Washington Post.
Нещодавно Ілон Маск вирішив поділитись своїм баченням “миру” в Україні, згідно з яким він допускає проведення референдумів під наглядом ООН, а передачу Криму назвав “помилкою Хрущова”.
Маск висловив припущення, що заради припинення агресивної війни на знищення Україна має відмовитися від Криму на користь РФ та свого шляху в НАТО.
Частина підписників мільярдера не погодилась з формулюванням підприємця та розкритикували його за незнання історії. Розкритикували Маска й українські політики, а також президент України Володимир Зеленський.
Оскільки бізнесмен втручається в нестабільні геополітичні питання, у багатьох вашингтонських політиків це викликає занепокоєння.
20-річне партнерство між Маском і федеральним урядом допомогло Сполученим Штатам повернутися до глобального домінування в космосі та перейти до використання електромобілів, а також зробило “технічного гіка” всесвітньо відомим генеральним директором. Але багато хто у Вашингтоні, навіть коли вони хвалять його роботу у сферах національної безпеки, тепер вважають Маска занадто могутнім і занадто безрозсудним.
Над тими, хто, на думку мільярдера, поставився до нього зневажливо, Маск глузує в публічній площині. Зокрема, він назвав президента Байдена “маріонеткою з мокрих шкарпеток” і сказав, що сенаторка Елізабет Воррен (штат Массачусетс) нагадує йому “розлючену маму мого друга” — навіть високопосадовці бояться його критикувати публічно. Але майже всі описали його як наскільки непостійного та зарозумілого – настільки ж і геніального.
“Ілон, він всюди” — так сказав один з чиновників Білого дому. “Він вірить, що є таким подарунком людству, що йому не потрібні ніякі обмеження, що він все знає найкраще”.
“Він вважає себе вищим за президента”, — сказала Джил Лепор, історикиня з Гарварду, яка вела подкасти про Маска.
Маск відмовився коментувати цю історію, але він каже, що обговорює важливі проблеми, і описав свою місію як “поліпшення майбутнього людства”. Він сказав, що його план щодо України може запобігти можливій ядерній війні, а його пропозиція щодо Тайваню може послабити небезпечну регіональну напруженість.
Сенатор Ліндсі О. Грем (RS.C.) назвав план Маска щодо України “образою” для її народу, і навіть припустив, що федеральні субсидії, які допомагають виробникам електромобілів, можуть бути витрачені краще.
Попри теплі відносини з Вашингтоном раніше, зараз ексцентричний підприємець все більше критикує федеральний уряд. За словами людей, які працюють з ним безпосередньо, він спілкується з іноземними президентами та прем’єр-міністрами, і список країн, з якими він співпрацює, лише зростає. Маск продає свої найсучасніші ракети та аерокосмічну техніку Південній Кореї, Туреччині та іншим. Він має заводи Tesla в Німеччині та Китаї. Він також володіє та контролює понад 3000 супутниками, що обертаються навколо Землі — набагато більше, ніж будь-яка країна, зокрема й Сполучені Штати.
Хоча Маск тепер менше потребує Вашингтона, оскільки він є глобальною силою, Вашингтон продовжує залежати від нього. Збройні сили США використовують його ракети та послуги супутникового зв’язку для своїх безпілотників, кораблів і літаків. NASA наразі не має можливості доставити американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію без його космічної капсули. І в той час, коли зміна клімату є пріоритетом Білого дому, він має більше електромобілів на дорогах США, ніж будь-який інший виробник.
Декілька високопоставлених урядовців заявили, що вони працюють над зменшенням своєї залежності від Маска, включаючи партнерство та підтримку конкурентів за допомогою державних контрактів і субсидій. “Існує не тільки SpaceX. Є й інші суб’єкти, з якими ми, безумовно, можемо співпрацювати, коли справа доходить до надання Україні того, що їй потрібно на полі бою”, – сказала минулого тижня журналістам Сабріна Сінгх, заступниця прессекретаря Пентагону.
Вашингтон раніше мав справу з могутніми магнатами, які домінували на залізницях, у нафтовому секторі чи інших ключових секторах економіки, сказав Річард Гаас, президент Ради з міжнародних відносин. “Але що тут дещо інше, так це здатність Маска проєктувати свій політичний план і той факт, що тепер у нас є технології та медіа, які дозволяють людям фактично стати власною мережею чи каналом”, — сказав Хаас.
Оскільки Маск має бізнес-інвестиції в Китаї, і, згідно з російськими та іншими новинами, він заявив минулого року на спонсорованому Кремлем заході для студентів, що планує зробити це в Росії, кілька високопоставлених урядовців США цікавляться, чи впливають бізнес-інтереси Маска на його погляди з питань закордонних справ.