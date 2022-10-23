Занадто могутній і занадто безрозсудний – Вашингтон переймається через заяви Ілона Маска

Ілон Маск – інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер, генеральний директор і голова ради директорів Tesla Inc., що керує заводом Tesla. Між тим, як запустити чотирьох астронавтів і 54 супутники на орбіту, представити електричну вантажну вантажівку та наблизитися до захоплення Twitter цього місяця, Ілон Маск знайшов час, щоб запропонувати небажані мирні плани для Тайваню та України, викликавши ворожнечу у лідерів цих країн і роздратувавши Вашингтон.

Про це інформує The Washington Post.

Нещодавно Ілон Маск вирішив поділитись своїм баченням “миру” в Україні, згідно з яким він допускає проведення референдумів під наглядом ООН, а передачу Криму назвав “помилкою Хрущова”.

Маск висловив припущення, що заради припинення агресивної війни на знищення Україна має відмовитися від Криму на користь РФ та свого шляху в НАТО.

Частина підписників мільярдера не погодилась з формулюванням підприємця та розкритикували його за незнання історії. Розкритикували Маска й українські політики, а також президент України Володимир Зеленський.

Цими заявами Маск також роздратував деяких чиновників Пентагону, оголосивши, що він не хоче продовжувати платити за свої приватні супутникові послуги Starlink в Україні, проте згодом змінив свою думку.

Оскільки бізнесмен втручається в нестабільні геополітичні питання, у багатьох вашингтонських політиків це викликає занепокоєння.