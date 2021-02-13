Українці після 1 березня зможуть записуватися на безкоштовну вакцинацію проти коронавірусу COVID-19.

Про це розповів під час спілкування з журналістами в суботу, 13 лютого, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Про деталі, зокрема, повідомляють “Інтерфакс-Україна” та “РБК-Україна”.

“Ми хочемо розпочати запис з 1 березня, тому що з 1 березня ми будемо точно знати обсяги поставок вакцин на місяць”, – зазначив Ляшко.

За його словами, записатися на вакцинацію зможуть громадяни, які не входять до пріоритетних груп (“груп ризику”), що підлягають вакцинації.

Під час запису громадяни віком 18-59 років будуть вноситися до “листа очікування”. А громадянам старше 60 років буде призначатися час і місце вакцинації.

Людей із “листа очікування” викликатимуть на вакцинацію, якщо будуть провакциновані всі з пріоритетної групи й залишаться нерозподілені вакцини.

Ляшко поінформував, що записатися на вакцинацію можна буде трьома способами:

• через спеціальний сайт із вакцинації, який відкриється найближчим часом;

• через електронні черги у сімейних лікарів;

• телефоном контакт-центру МОЗ за номером 0800 60 20 19.

Також зараз вивчається можливість запису через застосунок “Дія”.

Як відомо, МОЗ очікує, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 розпочнеться в Україні вже наступного тижня. Першими планують вакцинувати 367 осіб серед медиків, які працюють із хворими на коронавірус, і військових ООС.

До “груп пріоритетної вакцинації” також входять: працівники соціальної сфери; люди, які проживають в установах з надання довгострокового догляду; літні люди (старше 60 років) включно з тими, хто має супутні захворювання; працівники критично важливих структур (ДСНС, Нацполіції, МВС, ЗСУ); вчителі та інші працівники сфери освіти; дорослі віком від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями; люди, які знаходяться в місцях обмеження волі, СІЗО, і працівники місць обмеження волі.