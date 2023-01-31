Посли країн Групи семи наголосили українській владі на важливості запровадження антикорупційної програми для зміцнення стійкості України у війні та європейського майбутнього.

Про це повідомляє пресслужба японського головування в G7 у Києві.

На думку послів, для України наразі важливо зміцнити антикорупційні інституції. Зазначається, що для цього необхідно запровадити державну антикорупційну програму.

Завдяки чому, Україна буде ближче до свого європейського майбутнього.

“Посли G7 вважають, що для України вкрай важливе подальше зміцнення антикорупційних інституцій шляхом затвердження та впровадження державної антикорупційної програми, що викликає довіру. Це зміцнить стійкість України під час війни та стане ще одним кроком до її європейського майбутнього”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше в українських ЗМІ поширилася інформація, що Міністерство оборони підписало контракт на закупівлю продуктів, де деякі з них коштують дорожче, аніж у супермаркетах. Відомство назвало інформацію введенням в оману та маніпуляцією.

Згодом заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу щодо закупівлі продуктів для харчування українських військових за завищеними цінами. Окрім цього, звільнили директора департаменту закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що у Міноборони та ЗСУ сповідується нульова толерантність до корупції. Тоді як будь-яка інформація про можливі прояви корупції повинна ретельно перевірятися та отримувати відповідну реакцію.

Також Європейська комісія привітала розслідування корупційних скандалів в Україні, що свідчить про те, що країна серйозно ставиться до корупції.