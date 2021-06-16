Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.
“Одна з вкрай важливих реформ – це запуск ринку землі. Залишилося 2 тижні дії мораторію, і через ці 2 тижні Україна стане ще на крок ближче до успішних країн, де громадяни можуть вільно розпоряджатися своїм майном”, – зазначив під час засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, уряд і Верховна Рада запровадили низку “запобіжників від зловживань” на земельному ринку.
Зокрема, землю зможуть купувати лише українці як фізичні особи, і в розмірі не більш як 100 гектарів.
Усі оплати відбуватимуться “лише в безготівковій формі”. Також проводитиметься фінансовий моніторинг.
“Крім того, сьогодні за поданням Міністерства юстиції уряд затвердить чіткий порядок перевірки щодо покупця землі зі сторони нотаріусів. Зокрема перевірки щодо наявної у покупця землі, щоб не було перевищення встановлених лімітів”, – зазначив Шмигаль.
Він уточнив, що перевірка відбуватиметься у декількох реєстрах, аби забезпечити прозорість процесу.
(На відео – з 6:10)
Згідно із ухваленою сьогодні постановою Кабміну, перевірка набувача земельної ділянки нотаріусом включатиме: встановлення особи набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення; встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи; перевірку застосування спеціальних економічних та інших санкцій; перевірку віднесення набувача до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності; визначення загальної площі земельних ділянок у власності набувача.
- 31 березня минулого року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
- У квітні його підписав президент України Володимир Зеленський. Законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. При цьому, документом заборонено продаж державних та комунальних земель. А питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.
- У травні Конституційний суд України отримав подання від 48 народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі. 3 червня Велика палата КСУ розпочала розгляд справи за поданням.
- 28 квітня народні депутати ухвалили закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”. Це один з проєктів з пакету земельної реформи, що стосується земельної децентралізації, та покликаний повернути у комунальну власність землі місцевих громад за межами населених пунктів.
- 3 червня Верховна Рада розблокувала підписання закону про земельні аукціони.
- Більшість українців вважають, що рішення про запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення має прийматися на всеукраїнському референдумі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-27 квітня 2021 року.