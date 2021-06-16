Уже з 1 липня цього року в Україні запрацює ринок землі. У зв’язку із цим Кабінет Міністрів затвердив порядок перевірки покупця землі з боку нотаріусів.

Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

“Одна з вкрай важливих реформ – це запуск ринку землі. Залишилося 2 тижні дії мораторію, і через ці 2 тижні Україна стане ще на крок ближче до успішних країн, де громадяни можуть вільно розпоряджатися своїм майном”, – зазначив під час засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд і Верховна Рада запровадили низку “запобіжників від зловживань” на земельному ринку.

Зокрема, землю зможуть купувати лише українці як фізичні особи, і в розмірі не більш як 100 гектарів.

Усі оплати відбуватимуться “лише в безготівковій формі”. Також проводитиметься фінансовий моніторинг.

“Крім того, сьогодні за поданням Міністерства юстиції уряд затвердить чіткий порядок перевірки щодо покупця землі зі сторони нотаріусів. Зокрема перевірки щодо наявної у покупця землі, щоб не було перевищення встановлених лімітів”, – зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що перевірка відбуватиметься у декількох реєстрах, аби забезпечити прозорість процесу.

(На відео – з 6:10)

Згідно із ухваленою сьогодні постановою Кабміну, перевірка набувача земельної ділянки нотаріусом включатиме: встановлення особи набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення; встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи; перевірку застосування спеціальних економічних та інших санкцій; перевірку віднесення набувача до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності; визначення загальної площі земельних ділянок у власності набувача.