Засновник британського гурту Pink Floyd, 78-річний Роджер Уотерс у відкритому листі до дружини президента Олени Зеленської висловив співчуття усім українським та "російським родинам, спустошеним страшною війною в Україні". Він закликав вимагати "виконання передвиборчих обіцянок свого чоловіка і покласти край" війні.

Лист він розмістив у Facebook.

Музикант прочитав матеріал на BBC, взятий з інтерв’ю, яке записали для програми під назвою “Неділя з Лаурою Кюнсберг”. Він процитував слова першої леді про те, що підтримка України має бути сильною, тоді криза буде коротшою.

Уотерс зазначив, якщо під “підтримкою України” йдеться про те, що Захід продовжує постачати зброю “арміям київського уряду”, тоді Зеленська “трагічно помиляється”. Адже, за його словами, підкидання палива у вогонь у вигляді озброєнь “ніколи не спрацьовувало”. Він наголосив, що війна не закінчиться швидко, оскільки більша частина “палива кидається у вогонь з Вашингтона”, який знаходиться на відносно безпечній відстані від пожежі. Окрім цього, “розкидачі палива” вже заявили про зацікавленість у тому, щоб війна тривала якомога довше.

“Я боюся, що ми, а під нами я маю на увазі таких людей, як ми з вами, які насправді хочуть миру в Україні, які не хочуть, щоб результат був таким, що вам доведеться боротися до останнього українського життя, і, можливо, навіть, якщо прийде найгірше до найгіршого, до останнього людського життя. Якщо ми бажаємо досягти іншого результату, нам, можливо, доведеться шукати інший шлях, і цей шлях може лежати в раніше заявлених добрих намірах вашого чоловіка”, – написав колишній музикант.

На його думку, задля завершення повномасштабної війни, необхідно:

Припинити громадянську війну на Сході та принести мир на Донбас і часткову автономію Донецьку та Луганську. Ратифікувати та імплементувати решту частини Мінських угод 2.

Виконавець висловив припущення, що “виборча політика” не сподобалася певним політичним фракціям у Києві і що ці фракції переконали президента діаметрально змінити курс, “ігноруючи мандат народу”.

Як результат, за його словами, Зеленський погодився “на тоталітарну, антидемократичну зневагу волі українського народу”. Відтоді, переконаний Уотерс, “сили крайнього націоналізму, які причаїлися, злісно, ​​в тіні, керують Україною”.

Окрім цього, дублюючи кремлівські наративи, музикант наголосив, що з того часу українська влада перетнула “безліч червоних ліній, які були досить чітко визначені протягом кількох років” сусідньою РФ, і, як наслідок, крайні націоналісти, “поставили країну на шлях цієї катастрофи війни”.

Він закликав допомогти йому в “чесних зусиллях переконати лідерів припинити бійню, яка служить лише інтересам правлячих класів і крайніх націоналістів” як на Заході, так і в Україні, коштом “простих людей у ​​всьому світі”.

“Чи не краще було б вимагати виконання передвиборчих обіцянок свого чоловіка і покласти край цій смертоносній війні?”, – цитуємо проросійського Уотерса.

На початку серпня 78-річний Роджер Уотерс дав інтерв’ю американському телеканалу CNN, на яке з обуренням зреагували у Києві та вітально – у Москві. Виконавець зазначив, що президент США Джо Байден “розпалює вогонь в Україні”, що є “величезним злочином”.

Довідка. Роджер Уотерс відомий як один із засновників (наприкінці 1965 року) та провідних музикантів (1967-1985) групи Pink Floyd. Був головним ідеологом гурту та основним автором найвідомішого концептуального альбому The Wall. У 1985 році покинув групу, вважаючи, що вона вичерпала себе. Відносини між Уотерсом та його колишніми колегами з Pink Floyd частково відновилися лише у 2005 році, коли вони виступили у класичному складі на благодійному концерті Live 8 у Лондоні.

У 2017 році багато медіакомпаній Німеччини, що входять до асоціації німецьких регіональних суспільно-правових телерадіокомпаній ARD, відмовилися від майбутніх трансляцій концертів відомого британського музиканта, одного із засновників та лідерів гурту Pink Floyd Роджера Уотерса.

Уотерс, відомий своєю активною антиізраїльською позицією, неодноразово стверджував, що Ізраїль — це “расистський режим”, який проводить політику апартеїду та “етнічних чисток”. Музикант є активним прихильником міжнародного руху “Boycott, Divestment and Sanctions” (BDS), який проводить кампанії за бойкот, відкликання інвестицій та санкції проти Ізраїлю.