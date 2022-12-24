Про це повідомляє BBC.

З опублікованих у соціальних мережах відео можна спостерігати, як жінки в місті Герат тікають в провулки, аби уникнути потоку води. Протестувальниці вигукували гасла: “Освіта — наше право”, “Талібан” — боягузи”.

Нагадаємо, що раніше уряд Талібану тимчасово зупинив навчання в університетах для всіх студенток в Афганістані, що є останнім кроком у жорстокому придушенні прав і свобод афганських жінок.

استفاده از آبپاش آتش‌نشانی مقابل زنان افغانستان در هرات pic.twitter.com/BQDZ3PsFNh — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) December 24, 2022

У березні дівчатам заборонили повертатися до середніх шкіл після того, як таліби наказали закрити школи для дівчат лише через кілька годин після того, як вони мали відновити роботу після багатомісячного закриття, застосованого після захоплення влади Талібаном у серпні 2021 року.