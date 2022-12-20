Уряд Талібану призупинив навчання в університетах для всіх студенток в Афганістані, що є останнім кроком у жорстокому придушенні прав і свобод афганських жінок.

Про це інформує CNN.

20 грудня речник Міністерства вищої освіти Афганістану підтвердив CNN призупинення права на навчання. У листі, опублікованому міністерством освіти, йдеться, що рішення було прийнято на засіданні кабінету міністрів і наказ набуває чинності негайно.

У березні дівчатам заборонили повертатися до середніх шкіл після того, як таліби наказали закрити школи для дівчат лише через кілька годин після того, як вони мали відновити роботу після багатомісячного закриття, застосованого після захоплення влади Талібаном у серпні 2021 року.

Human Rights Watch розкритикувала заборону на навчання в університетах, назвавши її “ганебним рішенням, яке порушує право на освіту для жінок і дівчат в Афганістані”.

Талібан щодня чітко дає зрозуміти, що вони не поважають фундаментальних прав афганців, особливо жінок, — йдеться в заяві правозахисної організації.

Після захоплення влади в Афганістані минулого року Талібан спробував створити більш поміркований імідж, аби отримати міжнародну підтримку. Зокрема у лютому вперше після військового захоплення влади в Афганістані Талібан призначив жінок на керівні посади.

Але хоча він неодноразово обіцяв міжнародній спільноті захищати права жінок і дівчат, Талібан робив навпаки, систематично пригнічуючи їхні права та свободи.

Жінки в Афганістані більше не можуть працювати в більшості секторів, їм потрібен опікун-чоловік для поїздок на далекі відстані, їм наказано закривати обличчя на публіці.

У грудні влада Талібану стратила чоловіка, звинуваченого у вбивстві іншої людини, що стало першою публічною карою з того часу, як таліби захопили Афганістан минулого року.