Затримання Протасевича: українським журналістам радять не їхати до Білорусі

Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС та МКІП.

Зокрема, міністр культури Олександр Ткаченко та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосили, що у Білорусі продовжуються утиски проти журналістів, наступ на свободу слова та життя представників медіа всупереч вимогам демократичного світу і міжнародним зобов’язанням держави.

Крім того, міністри звинуватили владу Білорусі в узурпації інформаційного простору й безпринципному намаганні встановити тотальний інформаційний контроль, наповнюючи його виключно провладною пропагандою.

“З огляду на загрозу та непередбачуваність дій влади Білорусі закликаємо українських журналістів, представників правозахисних організацій, громадських активістів утриматись від поїздок до цієї країни”, – йдеться в заяві.

Кулеба та Ткаченко заявили, що вимагають звільнення Романа Протасевича та інших політичних в’язнів, припинення репресій проти незалежних засобів масової інформації та відновлення поваги до прав і свобод людини.