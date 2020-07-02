Про це журналістам повідомив глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Він уточнив, що завтра відбудеться засідання, в рамках якого пройде година запитань до уряду, розгляд у другому читанні законопроєкту про гральний бізнес і депутатських запитів.

За його словами, позачергове засідання відбудеться о 14:00, а підписи депутатів на підтримку його проведення будуть зареєстровані в Раді в п’ятницю вранці.

Він наголосив, що мова йде не про призначення на посади, а про реагування на заяви чиновників.

“Завтра будемо збирати, так. Кадрові питання. Ми не маємо, ще у нас не було обговорення на фракції, тому ми будемо по відставці, але якщо людина сама пише заяву на відставку, то нормальна реакція взагалі її задовольняти (коментує питання про Смолія, – ред.). Якщо не існує інших підводних каменів … Я не знаю, чи буде це кадрове питання, чи ні, на комітеті розглядається, питання про главу Антимонопольного комітету “, – сказав Арахамія.

Він також повідомив, що Смолій має прийти на позачергове засідання в п’ятницю.

“Згідно з регламентом, він повинен бути. Ця процедура триває приблизно 45 хвилин-годину … Йому поставлять запитання – він відповідатиме”, – розповів глава фракції.