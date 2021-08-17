Зеленський хоче скликати Раду до Дня Незалежності через великий герб

ЗеПорушення

53

Всього порушень

14

Днів без порушень

18 серпня

00:59 Трек The Weeknd встановив історичний рекорд
00:43 Байден збирається обговорити ситуацію в Афганістані зі світовими лідерами
00:17 Аніме за «Зоряними війнами»: LucasFilm випустила новий трейлер
00:10 США завершили евакуацію дипломатів з Кабулу

17 серпня

23:55 Собачник Леді Гаги просить $40 тис. на подорож Америкою
23:52 Фанати «Сексу і міста» переконані, що Саманта загине в продовженні серіалу
23:52 Lil Wayne запропонував фінансову підтримку поліціянтові, який врятував його від самогубства
23:29 Таліби пообіцяли не заважати США евакуювати людей з аеропорту в Кабулі
23:26 На Полтавщині стартував Сорочинський ярмарок-2021
23:16 «Це, блін, допомагає»: Брітні Спірс пояснила, нащо публікує фото топлес
22:58 Актор Метью МакКонахі 35 років тому відмовився користуватися антиперспірантами
22:44 Оскарження конкурсу на голову БЕБ: ОАСК відкрив нове провадження
22:38 Деніел Крейг планує витратити $160 млн перед смертю, аби не залишати гроші дітям
21:53 Нардепа Беленюка нагородили пістолетом і присвоїли нове військове звання
21:36 Роботи з Boston Dynamics показали паркур (відео)
21:33 Меган Маркл та принц Гаррі закликали допомогти постраждалим в Афганістані та на Гаїті
21:02 В Пентагоні попередили про зростання терористичних загроз в Афганістані
21:01 Mastercard відмовляється від випуску карток із магнітною смужкою
20:43 Голова Харківської облради подав у відставку після підозри у хабарництві
20:30 Віцепрезидент Афганістану оголосив себе очільником країни й закликав боротися з талібами
20:29 «Слуга» Гринчук задекларувала Infiniti як сільгосптехніку, занизивши вартість авто у 2,2 раза
20:20 Netflix і бренд Malone Souliers випустять спільну колекцію за мотивами «Бріджертонів»
19:58 Смерть Шишова: у Білорусі порушили кримінальну справу проти дівчини активіста
19:27 «Монако» – «Шахтар»: Де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги Чемпіонів
19:20 «Дія» запустила бета-тестування COVID-сертифікатів на Android
19:11 Міжнародний аеропорт Кабулу відновив роботу: його охороняють 3,5 тис. американських військових
18:57 Під Москвою розбився військово-транспортний літак, екіпаж загинув, – відео
18:55 США планують зберегти дипломатичну присутність в Афганістані «поки це безпечно»
18:46 Як відновити заводські налаштування Mac?
18:32 Експрезидент-втікач Янукович вирішив «звернутися» до українців з нагоди 30-ї річниці Незалежності
18:00 Нова Зеландія вводить локдаун через перший за пів року випадок COVID-19
17:50 Під час сутичок на Алеї Небесної Сотні побили журналіста
17:41 Справа Шеремета: Антоненку продовжили домашній арешт

Зеленський хоче скликати Раду до Дня Незалежності через великий герб

Президент України Володимир Зеленський ініціював позачергове засідання Верховної Ради через законопроєкт про великий герб.

Вівторок, 17 серпня 2021, 23:58

Про це написав народний депутат Ярослав Юрчишин у Facebook.

Юрчишин опублікував відповідне звернення президента до голови парламенту Дмитра Разумкова. За його словами, сесія має пройти не пізніше ніж 23 серпня, а для затвердження великого герба потрібно 300 голосів нардепів.

“У ВРУ немає цих голосів. Слуг народу і олігархічних груп не вистачить чисто математично. Підуть домовлятися з ОПЖЗ? Після [підозрюваного в держзраді Віктора] Медведчука і жомового [нардепа від ОПЗЖ Іллі] Киви тут буде складно”, — сказав Юрчишин.

На думку нардепа, якщо парламент не підтримає президента, “почнуть розмову про не таку ВРУ”.

Варто зазначити, що внесений Зеленським варіант зображення Великого Герба був розроблений ще в 90-х колективом під керівництвом Олександра Івахненка. Варіант цього ж зображення був запропонований у законопроєкті 2001 року. Попри те, що законопроєкт був визначений президентом Леонідом Кучмою як невідкладний, його ніколи не було розглянуто в парламенті.

Користувачі соцмереж звернули увагу, що на зображенні проєкту Великого Герба України лев має дві ліві лапи.

Примітно, що восени 2020 року Кабінет Міністрів провів конкурс на найкращий ескіз Великого гербу із премією в розмірі 100 тисяч гривень. Переможця обрали в листопаді. Це була робота Олексія Кохана, який також є співавтором Малого герба.

Цей ескіз викликав хвилю критики українців. Чи це стало причиною, чому президентом було запропоновану не ту роботу, яка виграла нещодавній конкурс, невідомо.

Теги: Володимир Зеленський, Великий герб, Верховна Рада

Читати #Букви у Telegram і у Facebook