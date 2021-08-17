Зеленський хоче скликати Раду до Дня Незалежності через великий герб

Про це написав народний депутат Ярослав Юрчишин у Facebook.

Юрчишин опублікував відповідне звернення президента до голови парламенту Дмитра Разумкова. За його словами, сесія має пройти не пізніше ніж 23 серпня, а для затвердження великого герба потрібно 300 голосів нардепів.

“У ВРУ немає цих голосів. Слуг народу і олігархічних груп не вистачить чисто математично. Підуть домовлятися з ОПЖЗ? Після [підозрюваного в держзраді Віктора] Медведчука і жомового [нардепа від ОПЗЖ Іллі] Киви тут буде складно”, — сказав Юрчишин.

На думку нардепа, якщо парламент не підтримає президента, “почнуть розмову про не таку ВРУ”.

Варто зазначити, що внесений Зеленським варіант зображення Великого Герба був розроблений ще в 90-х колективом під керівництвом Олександра Івахненка. Варіант цього ж зображення був запропонований у законопроєкті 2001 року. Попри те, що законопроєкт був визначений президентом Леонідом Кучмою як невідкладний, його ніколи не було розглянуто в парламенті.

Користувачі соцмереж звернули увагу, що на зображенні проєкту Великого Герба України лев має дві ліві лапи.

Примітно, що восени 2020 року Кабінет Міністрів провів конкурс на найкращий ескіз Великого гербу із премією в розмірі 100 тисяч гривень. Переможця обрали в листопаді. Це була робота Олексія Кохана, який також є співавтором Малого герба.

Цей ескіз викликав хвилю критики українців. Чи це стало причиною, чому президентом було запропоновану не ту роботу, яка виграла нещодавній конкурс, невідомо.