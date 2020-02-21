Президент України Володимир Зеленський особисто зателефонував українці Анастасії Зінченко, яку не евакуйовували з китайського Уханю через те, що вона хотіла летіти з собакою.

Їх розмова українка виклала в Instagram.

20 лютого літак авіакомпанії SkyUp з українцями вилетів з китайського міста Ухань, який став осередком епідемії коронавируса COVID-19. На борт літака сіли 73 пасажири, чотирьом відмовили в евакуації.

Перед цим дівчина розповіла, що причиною відмови стало те, що вона хотіла залишити країну, де триває спалах нового коронавірусу, разом зі своєю собакою Мішею. Після того, як вона зв’язалася з цього приводу з Міністерством закордонних справ України та почала давати коментарі ЗМІ, посольство надало дозвіл на евакуацію разом з собакою, “але за умови, якщо все буде відповідати санітарним нормам”.

Оскільки дівчина перебуває в закритому на карантин місті Ухань, зібрати необхідні документи було непросто, але їй все ж вдалося це зробити.

Згодом стало відомо, що посольство не передало документи й від свого імені вирішило відмовити їй в евакуації, пославшись на те, що таке рішення прийняла китайська сторона.

День по тому українці подзвонив президент Зеленський, пообіцявши, що “знайде спосіб повернути” її на батьківщину.

“Ви ж в Китаї зараз перебуваєте? Я знаю, що ви залишилися, тому що собаку відмовилися взяти. Я недавно про це дізнався. Дивіться, ми вас там не залишимо. Я вам особисто подзвонив. Ми обов’язково знайдемо кошти і способи … Я просто дізнався нещодавно про цю проблему, що не хотіли брати собаку на борт. Ну, можна зрозуміти, всі трошки нервують через цю ситуацію … Ми знайдемо спосіб і вас обов’язково повернемо”, – сказав президент.

20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.