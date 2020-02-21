Їх розмова українка виклала в Instagram.
20 лютого літак авіакомпанії SkyUp з українцями вилетів з китайського міста Ухань, який став осередком епідемії коронавируса COVID-19. На борт літака сіли 73 пасажири, чотирьом відмовили в евакуації.
Перед цим дівчина розповіла, що причиною відмови стало те, що вона хотіла залишити країну, де триває спалах нового коронавірусу, разом зі своєю собакою Мішею. Після того, як вона зв’язалася з цього приводу з Міністерством закордонних справ України та почала давати коментарі ЗМІ, посольство надало дозвіл на евакуацію разом з собакою, “але за умови, якщо все буде відповідати санітарним нормам”.
Оскільки дівчина перебуває в закритому на карантин місті Ухань, зібрати необхідні документи було непросто, але їй все ж вдалося це зробити.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мои старания попасть с Мишей домой и результат 😭 Как вы уже знаете, ранее посольство мне дали отказ на эвакуацию вместе с собакой. После чего я стала давать интервью, связываться с МИД, МАППУ. Посольство со мной связались и разрешили эвакуироваться с собакой но при условии, если все будет соответствовать с санитарными нормами. Поскольку я нахожусь в Ухань, где все закрыто и передвижения по городу уже невозможны, только на специальной машине у которой есть разрешение, а такую машину найти и забронировать поездку можно через правоохранительные органы. Я нашла одну единственную ветеринарную которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой. Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже, были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. Тоесть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили. Сегодня, поскольку не улетела, я пыталась пойти в магазин за продуктами, с начала меня не выпускали из дома, так как вышли новые правила и из жилого комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам. Связались с полицией и объяснили что я не улетела а продуктов нет, они дали разрешение поехать в магазин. Все бы хорошо но и в магазин меня не впустили, нужны документы и пропуски, который я не знаю где достать, посольство тоже отказалось проинформировать в этом вопросе. Я купила возле дома в небольшом магазине что смогла и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь что скоро все закончится и попаду домой с Мишей 🙏
Згодом стало відомо, що посольство не передало документи й від свого імені вирішило відмовити їй в евакуації, пославшись на те, що таке рішення прийняла китайська сторона.
День по тому українці подзвонив президент Зеленський, пообіцявши, що “знайде спосіб повернути” її на батьківщину.
“Ви ж в Китаї зараз перебуваєте? Я знаю, що ви залишилися, тому що собаку відмовилися взяти. Я недавно про це дізнався. Дивіться, ми вас там не залишимо. Я вам особисто подзвонив. Ми обов’язково знайдемо кошти і способи … Я просто дізнався нещодавно про цю проблему, що не хотіли брати собаку на борт. Ну, можна зрозуміти, всі трошки нервують через цю ситуацію … Ми знайдемо спосіб і вас обов’язково повернемо”, – сказав президент.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский 🇺🇦 Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы 🙏 @zelenskiy_official ❤️
20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.
- Нагадаємо, що раніше народний депутат України від партії “Слуга народа” Євген Брагарь в ефірі телеканалу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.