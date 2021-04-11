Після того, як біля населеного пункту Шуми Донецької області загинули четверо українських військових, президент України Володимир Зеленський намагався поговорити з головою Росії Володимиром Путіним.

Про це заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода” Олексій Арестович – радник української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Арестовича, розмова не відбувалася, тому що “Путін відмовив”.

“Після 26 березня, коли загинули відразу 4 військовослужбовці і двох було поранено, президент Зеленський намагався провести консультації зі всіма лідерами, враховуючи Путіна. Наскільки я знаю, хоча це вищий рівень за мій, вдалося – треба уточнити у пресслужби президента – провести перемовини з Макроном і Меркель. Путін відмовив. І на наступний день була відповідна заява, що ми не бачимо, про що розмовляти”, – зазначив Арестович.

Коментуючи переговори Путіна з Меркель та Макроном, він звернув увагу на те, що за їх результатами були оприлюднені “дуже різні заяви”.

“Пам’ятаєте, Макрон, Меркель і Путін видають на наступний день три дуже різні заяви. Французька і німецька радикально відрізняються від російської. Вони збігаються фактично тільки по одному пункту – продовження консультацій на рівні політичних радників. Тобто зараз головний центр ухвалення рішень, домовленостей – це якраз рівень політичних радників”, – заявив Арестович.

(На відео – з 20:40)

Раніше про те, що РФ відмовилася провести переговори лідерів “нормандської четвірки”, про які українська сторона просила після ескалації на Донбасі, заявляв в інтерв’ю виданню LB.ua і заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Він зазначив, що зараз плануються переговори між президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

“Тільки-но відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками “нормандської четвірки”. Кремль відмовився. Зараз, повторюся, планується розмова з лідерами Німеччини та Франції”, – наголосив Жовква.

Він додав, що не хоче проведення саміту лідерів “нормандської четвірки” “конкретно одна країна” – Росія.

“Бо коли сидять лідери вчотирьох, то всі чують позицію одне одного. На таких самітах нас відкрито підтримують лідери Німеччини та Франції. Президенту РФ це не дуже приємно слухати. Крім того, Росії немає чого сказати. Росія не виконала жодної з домовленостей Паризького саміту, окрім організації режиму припинення вогню. Та й тут ми бачимо, що він постійно порушується”, – заявив Жовква.