Начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив обставини обстрілу від 26 березня, унаслідок якого загинули четверо українських військовослужбовців.

Про це він поінформував сьогодні, виступаючи з трибуни Верховної Ради України, повідомляє кореспондент #Букв.

Як відомо, у п’ятницю, 26 березня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, ще двоє були поранені.

Це сталося неподалік населеного пункту Шуми Донецької області. Під обстріл потрапила група розмінування 143-го Об’єднаного навчального тренувального центру зі складу Об’єднаних сил.

Хомчак повідомив, що в результаті обстрілу російських окупантів загинули підполковник ЗСУ Сергій Коваль, старші сержанти Сергій Барнич та Максим Абрамович та старший солдат Сергій Гайченко.

Група розмінування під керівництвом підполковника Коваля на момент обстрілу проводила огляд місцевості, де напередодні противник провів дистанційне мінування.

“Під час виконання завдань внаслідок снайперського вогню отримав смертельне вогневе кульове порання старший сержант Барнич. Командир групи підполковник Коваль, надаючи йому допомогу та здійснюючи евакуацію, внаслідок снайперського вогню отримав несумісне з життям вогнепальне поранення. Внаслідок обстрілу старшина Бруско отримав важкі кульові поранення, старший солдат Гищук – поранення середньої важкості. Старший сержант Абрамович і старший солдат Гайченко, які прибули для підтримки групи військовослужбовців, потрапили під снайперський вогонь та отримали смертельні кульові поранення”, – поінформував Хомчак.

Він додав, що лише після відкриття вогню у відповідь противник припинив обстріли, що дозволило надати допомогу пораненим та евакуювати загиблих.

Хомчак наголосив, що снайперський вогонь вівся в спини українців із водонасосної станції.

“Особливим цинізмом підрозділів російських окупаційних військ є те, що снайперський вогонь вівся в спини військових ООС. З об’єкта критичної інфраструктури – водонасосної станції, через яку здійснюється постачання води як на тимчасово окуповану територію, так і на підконтрольну уряду України”, – заявив Хомчак.

Він додав, що такими діями противник намагався спровокувати українських військових вести вогонь у відповідь по насосній станції “для спричинення гуманітарної катастрофи в районі міст Торецьк, Горлівка і Південне”.