Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Володимиром Путіним обов’язково відбудеться, і це має статися на території, яка "уособлює мир та діалог".

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю виданню la Repubblica, текст якого опублікував Офіс президента.

“Зустріч обов’язково відбудеться. Вона потрібна для того, щоб припинити війну на Донбасі та пройти увесь шлях до чесного й тривалого миру… Зрозуміло, що справжнього прямого спілкування між Україною та Росією давно не було. Це, безумовно, не сприяє конструктивним перемовинам. Тож мені здається, що зустріч, для початку, має відбутися на території, яка уособлює мир та діалог”, – сказав Зеленський.

На запитання, чи міг би таким майданчиком для перемовин стати Рим або Ватикан, президент України відповів, що Ватикан є ідеальним місцем для діалогу про мир.

“Ватикан – справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол – це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту. Саме з цієї причини до Апостольської столиці часто в історії зверталися задля вирішення конфліктів між державами та розбудови мирного майбуття… Папа Римський за своїм покликанням є пророком миру”, – зазначив Зеленський.

За його словами, Ватикан завжди “діє незацікавленим чином, не маючи військово-політичних або економічних інтересів”.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив голові Офісу президента Андрієві Єрмаку організувати його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.