Президент України Володимир Зеленський не дає чіткої відповіді на запитання про те, чи збирається він дотриматися обіцянки не йти на другий термін.

Про це йшлося під час його інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1”.

Як відомо, у січні 2019 року тоді ще шоумен Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі запевнив, що збирається на президентський пост лише на один термін.

“Відразу хочу запевнити — йду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього”, — казав він.

Тепер, за два роки на посаді, Зеленський каже, що йому важко коментувати це питання.

Між ним та ведучою “1+1” була така розмова:

Мосейчук: Ви хочете бути президентом другий термін? Зеленський: Не від мене залежить, це вибір людей. Мосейчук: Колись ви категорично казали, що ви президент одного терміну. Зеленський: Складно казати, і складно відповідати на це питання. Хочеться просто деякі речі просто встигнути зробити. Мені здається, я багато чого встигну.

В травні 2020 року Зеленський не виключав того, що буде балотуватися на другий строк, за умови підтримки народу.

У березні 2021 року на пресконференції за підсумками з’їзду пропрезидентської партії “Слуга народу” голова фракції “слуг” Давид Арахамія заявив, що політсила проситиме Володимира Зеленського балотуватися на другий термін.

Він також розповідав журналістам, на що готовий, аби Зеленський вдруге балотувався в президенти.