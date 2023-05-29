29 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, котрий напередодні здобув перемогу на президентських виборах. Сторони зокрема обговорили "зернову угоду".

Джерело: Володимир Зеленський/Twitter

Під час телефонної розмови Зеленський акцентував роль Ердогана у продовженні Чорноморської зернової ініціативи, котра “є вагомою складовою світової продовольчої безпеки”.

Він також додав, що співпраця України й Туреччини важлива та дієво сприяє добробуту наших народів і міжнародній стабільності.

Будемо й надалі розвивати її та спільно працювати над посиленням безпеки регіону, Європи та світу!” – наголосив глава держави.

У телефонній розмові привітав @RTErdogan із перемогою на виборах. Відзначив особисту роль Президента 🇹🇷 у продовженні зернової ініціативи, що є вагомою складовою світової продовольчої безпеки. Співпраця 🇺🇦 й 🇹🇷 важлива та дієво сприяє добробуту наших народів і міжнародній… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2023

Натомість у повідомленні пресслужби глави Туреччини мовиться, що український президент привітав Ердогана з перемогою на виборах. Також там зазначили, що сторони обговорили війну РФ проти України та регіональні питання.

Нагадаємо, 28 травня за підсумками опрацювання понад 99% бюлетенів президентом Туреччини обрали Реджепа Таїпа Ердогана. Глава України Володимир Зеленський вже привітав очільника Туреччини з перемогою.