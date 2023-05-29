Джерело: Володимир Зеленський/Twitter

Під час телефонної розмови Зеленський акцентував роль Ердогана у продовженні Чорноморської зернової ініціативи, котра “є вагомою складовою світової продовольчої безпеки”.

Він також додав, що співпраця України й Туреччини важлива та дієво сприяє добробуту наших народів і міжнародній стабільності.

Будемо й надалі розвивати її та спільно працювати над посиленням безпеки регіону, Європи та світу!” – наголосив глава держави.

Натомість у повідомленні пресслужби глави Туреччини мовиться, що український президент привітав Ердогана з перемогою на виборах. Також там зазначили, що сторони обговорили війну РФ проти України та регіональні питання.

Нагадаємо, 28 травня за підсумками опрацювання понад 99% бюлетенів президентом Туреччини обрали Реджепа Таїпа Ердогана. Глава України Володимир Зеленський вже привітав очільника Туреччини з перемогою.