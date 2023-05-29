Джерело: Володимир Зеленський/Twitter
Під час телефонної розмови Зеленський акцентував роль Ердогана у продовженні Чорноморської зернової ініціативи, котра “є вагомою складовою світової продовольчої безпеки”.
Він також додав, що співпраця України й Туреччини важлива та дієво сприяє добробуту наших народів і міжнародній стабільності.
Будемо й надалі розвивати її та спільно працювати над посиленням безпеки регіону, Європи та світу!” – наголосив глава держави.
У телефонній розмові привітав @RTErdogan із перемогою на виборах. Відзначив особисту роль Президента 🇹🇷 у продовженні зернової ініціативи, що є вагомою складовою світової продовольчої безпеки. Співпраця 🇺🇦 й 🇹🇷 важлива та дієво сприяє добробуту наших народів і міжнародній…
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2023
Натомість у повідомленні пресслужби глави Туреччини мовиться, що український президент привітав Ердогана з перемогою на виборах. Також там зазначили, що сторони обговорили війну РФ проти України та регіональні питання.
Нагадаємо, 28 травня за підсумками опрацювання понад 99% бюлетенів президентом Туреччини обрали Реджепа Таїпа Ердогана. Глава України Володимир Зеленський вже привітав очільника Туреччини з перемогою.
- 29 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що “Чорноморська зернова угода” більше не діятиме, якщо не буде виконано домовленості ООН з Москвою щодо подолання перешкод для російського експорту зерна та добрив.
- 27 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема мовилося про війну РФ проти України.
- Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з Володимиром Путіним 25 березня закликав очільника Кремля негайно припинити війну на території України.
- Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зустрівся з російським колегою Сергієм Лавровим, після чого закликав Україну та Росію “сісти за стіл переговорів”, щоб якомога швидше зупинити війну.