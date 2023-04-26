Про це глава держави повідомив у Facebook.

Зеленський висловив вдячність за проведену конференцію з відновлення України та за особисте лідерство Мелоні у неослабній підтримці українського народу.

Принагідно обговорили продовження оборонної співпраці та майбутні міжнародні заходи”, – зазначив Зеленський.

Зауважимо, під час спільної з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем заяви для преси у Римі, Мелоні наголосила, що вкладати кошти в Україну сьогодні – це не ризик, а далекоглядна інвестиція.

За її словами, тема відбудови критичної інфраструктури України й стратегічних галузей економіки станом на сьогодні є дуже важливою.

Тому вона зауважила, що говорити про відновлення України – значить приймати як даність те, що Україна переможе, і те, що європейське майбутнє пов’язане з майбутнім України.

Також італійська прем’єрка запевнила, що її держава завжди буде підтримувати боротьбу за свободу та продовжуватиме надавати Україні всю необхідну допомогу.

Крім того, в Італії підтримують мирний план президента Зеленського з десяти пунктів, зазначила Джорджа Мелоні.

21 лютого прем’єр-міністерка Італії відвідала Київ з офіційним візитом. Тоді Володимир Зеленський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримує від Італії принципову підтримку на всіх рівнях, як оборонну підтримку, так і політичну, гуманітарну, економічну.