Про це глава держави повідомив у Facebook.
Зеленський висловив вдячність за проведену конференцію з відновлення України та за особисте лідерство Мелоні у неослабній підтримці українського народу.
Принагідно обговорили продовження оборонної співпраці та майбутні міжнародні заходи”, – зазначив Зеленський.
Зауважимо, під час спільної з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем заяви для преси у Римі, Мелоні наголосила, що вкладати кошти в Україну сьогодні – це не ризик, а далекоглядна інвестиція.
За її словами, тема відбудови критичної інфраструктури України й стратегічних галузей економіки станом на сьогодні є дуже важливою.
Тому вона зауважила, що говорити про відновлення України – значить приймати як даність те, що Україна переможе, і те, що європейське майбутнє пов’язане з майбутнім України.
Також італійська прем’єрка запевнила, що її держава завжди буде підтримувати боротьбу за свободу та продовжуватиме надавати Україні всю необхідну допомогу.
Крім того, в Італії підтримують мирний план президента Зеленського з десяти пунктів, зазначила Джорджа Мелоні.
21 лютого прем’єр-міністерка Італії відвідала Київ з офіційним візитом. Тоді Володимир Зеленський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримує від Італії принципову підтримку на всіх рівнях, як оборонну підтримку, так і політичну, гуманітарну, економічну.
- Україна та Італія дійшли попередньої згоди щодо створення й просування на європейському ринку національного бренду “Зроблено в Україні” за підтримки італійських представників малого й середнього бізнесу.
- Під час зустрічі з італійським президентом Серджо Маттареллою, глава Польщі Анджей Дуда заявив, що головною темою переговорів була необхідність підтримки України.
- 18 квітня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрівся з президентом Італії Серджіо Маттареллою. Сторони обговорили подальші дії відносно російської агресії проти України.