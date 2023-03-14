14 березня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута.

На засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій.

Окремо обговорили темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.

У засіданні взяли участь: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, керівник ОП Андрій Єрмак, начальник ГУР Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Зауважимо, раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександр Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.