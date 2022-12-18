18 грудня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті, окремо зупинившись на найгарячіших ділянках.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Члени Ставки приділили увагу ситуації в Білорусі, зокрема заслухано інформацію про актуальну чисельність та озброєння ворожих військових угруповань. Водночас командувачі відзначили готовність сил оборони реагувати на будь-який розвиток подій.

Учасники засідання також обговорили перебіг ліквідації наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України,

Окрім цього, на засіданні заслухали доповіді щодо підключення споживачів до електро- й теплопостачання.

У засіданні взяли участь секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

Також до засідання Ставки долучилися глава МВС Денис Монастирський, очільник МЗС Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, та інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Зауважимо, що 16 грудня Росія випустила 74 ракети по території України, 60 з яких збили системи ППО, повідомили українські військові.

Зеленський зауважив, що унаслідок атак, Київ і 14 областей постраждали від відключення електроенергії або води. Тож він закликав Захід “збільшити тиск” на Кремль і постачити Україні більше систем ППО. У столиці мер Віталій Кличко уточнив, що лише третина жителів має воду та опалення, а 40% – струм.

Своєю чергою, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив як воєнні злочини ракетні атаки, здійснені Росією проти України, як “ще один приклад сліпого терору Кремля”.

Росія готується до тривалої війни проти України, якій союзники по НАТО повинні продовжувати постачати зброю, поки президент Володимир Путін не зрозуміє, що він “не може перемогти на полі бою”, 16 грудня заявив лідер Альянсу Єнс Столтенберг AFP.

Майже через десять місяців після вторгнення Москви до свого прозахідного сусіда українські війська завдали серії поразок Кремлю, звільнивши низку своїх територій. Проте, наразі “ніщо не вказує на те, що Путін відмовився від своєї мети контролювати Україну”, — попередив генсек НАТО.

Наприкінці листопада члени Ставки заслухали інформацію керівників розвідки щодо планів ворога на найближчу перспективу, узгодили шляхи реагування на можливі виклики, пов’язані з діями противника.

Довідка. Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача 25 лютого 2022 року.