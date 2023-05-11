13 травня президент України Володимир Зеленський може здійснити візит до Італії. Він планує зустріч з главою італійського уряду Джорджією Мелоні та Папою Римським Франциском.

Про це інформує ANSA, посилаючись на дипломатичні джерела.

Глава Української держави може відвідати Італію з нетривалим візитом під час подорожі до Німеччини.

Зауважимо, 21 лютого прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала Київ з офіційним візитом. Тоді Володимир Зеленський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримує від Італії принципову підтримку на всіх рівнях, як оборонну підтримку, так і політичну, гуманітарну, економічну.

Також повідомляється, що під час запланованого візиту Зеленський зустрінеться з релігійним лідером у Ватикані.

Запланована поїздка, про яку офіційно не було оголошено, може відбутися всього через два тижні після того, як Папа Римський заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні Росії проти України.

Під час першого дзвінка президенту України з початку повномасштабного вторгнення Папа Римський висловив свій “сум і солідарність” з країною.

29 квітня понтифік зустрівся з українцями, які внаслідок повномасштабного вторгнення РФ вимушено виїхали до Угорщини.

Проте, того ж дня Папа Римський також провів “сердечну зустріч” із колишнім митрополитом Російської православної церкви Будапештським і Угорським Іларіоном (Алфєєвим), який раніше перебував на посаді голови відділу закордонних справ московського патріархату РПЦ. У січні 2023 року Україна запровадила санкції проти Алфєєва.

Як повідомляли #Букви, 30 квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні Росії проти України. Він також додав, що готовий допомогти репатріювати українських дітей, незаконно вивезених до Росії або на тимчасово окуповані українські території.

Водночас, за словами посадовця, який говорив на умовах анонімності, президент України Володимир Зеленський “не погоджувався на такі дискусії від імені України”.

“Якщо переговори відбуваються, то без нашого відома чи нашого благословення”, – повідомило джерело.

30 квітня Папа Римський Франциск завершив триденний візит до Угорщини недільною службою на площі Лайоша Кошута в Будапешті. Зокрема понтифік звернувся до Пресвятої Діви, щоб вона “зглянулася над народами, що страждають”, згадавши українців та росіян.

Відколи Росія повномасштабно вдерлася в Україну в лютому 2022 року, Франциск закликав до миру практично щотижня та неодноразово висловлював бажання виступити посередником між Києвом і Москвою. Його пропозиція поки що не принесла результату.