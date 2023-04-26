Відповідний указ оприлюднили на сайті президента.

20 березня Верховна Рада погодила відставку Рябікіна. На його місце призначили колишнього голову “Укрзалізниці” Олександра Камишіна.

Вже 26 квітня глава держави підписав указ про призначення Павла Рябікіна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китайській Народній Республіці.

Раніше президент КНР Сі Цзіньпіна повідомив про те, що спеціального представника китайського уряду з питань Євразії Лі Хуея було призначено для поїздки в Україну та інші країни для допомоги у проведенні переговорів про політичне врегулювання.

Додамо, що лідер КНР Сі Цзіньпін під час розмови із президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Китай відправить в Україну та суміжні країни спеціального представника у справах Євразії для “поглибленого спілкування щодо політичного врегулювання “кризи” в Україні”.

Лі перебував на посаді посла Китаю в Росії протягом 10 років з 2009 по 2019 рік.

Під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським президент Сі заявив, що Китай відправить спеціального представника в Україну.

26 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. За словами речника Глави держави Сергія Никифорова, розмова тривала майже годину.

Глава Української держави оприлюднив заяву, в котрій зазначив, що під час годинного спілкування обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин. Окрему увагу приділили шляхам можливої взаємодії з метою встановлення справедливого і сталого миру для України.

Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми – на своїй землі і боремося за наше майбутнє, реалізовуючи невід’ємне право на самооборону. Мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН. Не може бути жодного миру шляхом територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року”, – мовиться у повідомленні. Також під час розмови сторони обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства. Зеленський нагадав, що до повномасштабного російського вторгнення Китай був торговельним партнером України номер один. Та висловив сподівання, що сьогоднішня розмова дасть потужний імпульс для повернення, збереження та розвитку цієї динаміки на всіх рівнях.

У березні Зеленський запросив в Україну главу Китаю Сі Цзіньпіна, який ще на той час жодного разу не спілкувався з українським президентом після початку повномасштабного російського вторгнення.

Контактів із Сі не було понад рік від початку повномасштабної війни.