Covid-19 Україна

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Зеленський відкликав законопроєкт про припинення повноважень суддів КСУ

Президент Володимир Зеленський відкликав з Верховної Ради законопроєкт №4288 "Про відновлення довіри громадськості до конституційного судочинства".

Середа, 27 січня 2021, 16:31

Про це свідчать дані про статус законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Відомо, що законопроєкт було відкликано 27 січня. Його знято з розгляду парламенту.

Нагадаємо, що президентський законопроєкт №4288 “Про відновлення довіри громадськості до конституційного судочинства” був внесений до ВР 29 жовтня як невідкладний. Тоді профільний комітет його не розглянув.

У президентському проекті закону дві статті: “неправосудні рішення, прийняті у власних інтересах” і “відновлення конституційного судочинства”.

По-перше, Зеленський пропонує визнати рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року “нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалено  суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів”.

Крім того, ініціюється повернення редакцій закону “Про запобігання корупції” та Кримінального кодексу, що діяли до рішення КСУ.

По-друге, він пропонує припинити повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття скандального рішення.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції. 

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.

  • В Євросоюзі вважають скандальне рішення КСУ підставою для призупинення “безвізу”. Проте у Кабміні запевняють, що загроз немає.
  • Політолог Віктор Таран у статті для #Букв розповів про можливі наслідки такого рішення КСУ.
Теги: Володимир Зеленський, законопроєкт, КСУ, судочинство

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