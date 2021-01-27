Зеленський відкликав законопроєкт про припинення повноважень суддів КСУ

Президент Володимир Зеленський відкликав з Верховної Ради законопроєкт №4288 "Про відновлення довіри громадськості до конституційного судочинства".

Про це свідчать дані про статус законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Відомо, що законопроєкт було відкликано 27 січня. Його знято з розгляду парламенту.

Нагадаємо, що президентський законопроєкт №4288 “Про відновлення довіри громадськості до конституційного судочинства” був внесений до ВР 29 жовтня як невідкладний. Тоді профільний комітет його не розглянув.

У президентському проекті закону дві статті: “неправосудні рішення, прийняті у власних інтересах” і “відновлення конституційного судочинства”.

По-перше, Зеленський пропонує визнати рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року “нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалено суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів”.

Крім того, ініціюється повернення редакцій закону “Про запобігання корупції” та Кримінального кодексу, що діяли до рішення КСУ.

По-друге, він пропонує припинити повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття скандального рішення.