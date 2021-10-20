Про це повідомляють #Букви.
20 жовтня президент України Володимир Зеленський спільно з дружиною Оленою побували на Черкащині з візитом.
Під час візиту до регіону подружжя відкрило критий басейн у гімназії ім. С. Скляренка та дитячий майданчик біля нього в Золотоноші, — проінформував Офіс президента.
Зауважмо, що цей басейн, згідно з підсумками закупівлі, реконструювала компанія ПП “Архстрой Фасад” зі статутним капіталом у 100 грн. Вартість контракту становить 11,7 млн грн. Це на 264 тисячі грн дорожче ніж в іншого учасника – ТОВ “ЖК-Гарант”, чию пропозицію відхилили.
Під час урочистостей поряд з президентом стояв мер Золотоноші Віталій Войцехівський.
Примітно, що Войцехівський водночас є кандидатом у депутати Верховної Ради від партії “Слуга народу” на проміжних виборах до ВР, які на 197-му окрузі відбудуться 31 жовтня.
Довибори до Ради на Черкащині
У квітні ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 на кінець жовтня.
Довибори на 197-му окрузі були призначені у зв’язку з припиненням депутатських повноважень Олександра Скічка за рішенням Верховної Ради.
Ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.
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До 197-го округу належать міста Золотоноша, Канів, частина Соснівського району Черкас, Золотоніський район (повністю), а також частини Канівського та Черкаського районів.
Напередодні Черкаська ОДА подала клопотання до ЦВК щодо перенесення центру 197-го виборчого округу з Канева до Золотоноші. І ЦВК прийняла відповідне рішення.
Примітно, що під час візиту до регіону Зеленський згадав, що у рамках “Великого будівництва” триває капітальний ремонт вулиць у Каневі, що належить до цього округу.
- У листопаді 2020 року Зеленський публічно агітував за кандидата на посаду міського голови Кривого Рогу від партії “Слуга народу” Дмитра Шевчика та кандидата в нардепи від цієї політсили Василя Вірастюка. Тим самим Зеленський порушив статтю 51 Виборчого кодексу України.
- А у березні 2021 пресслужба Президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як Глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах в Раду Василем Вірастюком.