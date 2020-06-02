Про це повідомив ВАКС на сторінці в Facebook.

Йдеться про відеозаписи, на яких нібито Єрмак пропонує за хабарі державні посади.

Суд задовольнив клопотання представника народного депутата 9 скликання і зобов’язав НАБУ внести до єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального злочину родичем високопоставленого чиновника, а також почати розслідування в цій справі.

Відзначимо, народний депутат Гео Лерос на своїй сторінці в Facebook написав, що задовольнили саме його позов щодо брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

“Більш того, з’явилися нові обставини про те, що в Офісі президента України було відомо про плівки ще “влітку-вересні, що могло вплинути на призначення, просто замели сліди. Також важливо зрозуміти хто намагався шантажувати президента і чому посадові особи ОПУ приховали плівки від правоохоронців і не заявили про шантаж. Чому Денис Єрмак як ні в чому не бувало продовжив займатися корупцією, ходити в ОПУ, ніхто його навіть не зупинив”, – написав Лерос.

Як повідомлялося раніше, в березні нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака — Денис Єрмак — “торгує” держпосадами та обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції і направив з цього приводу звернення до НАБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в зв’язку з можливими корупційними діями брата голови ОП.

А Державне бюро розслідувань у зв’язку з публікацією відео відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.