У суботу, 12 червня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ “Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки”.

Про це повідомили в Офісі президента.

Наголошується, що стратегія визначає основні засади та напрями розвитку системи правосуддя з урахуванням найкращих міжнародних практик. У ній окреслено пріоритети вдосконалення законодавства щодо судоустрою, статусу суддів, судочинства та інших інститутів правосуддя, а також впровадження невідкладних заходів для покращення діяльності правових інститутів.

Документом пропонується змінити процедури конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, їхньої перевірки на доброчесність та відповідність рівню професійної компетентності. Можливе також залучення міжнародних експертів.

Стратегія передбачає запровадження механізму захисту суддів Конституційного Суду від політичного та іншого тиску під час ухвалення рішень і висновків.

Змінять також механізм формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя. Тепер цей процес відбуватиметься за результатами відкритого конкурсу, проведеного за участю міжнародних експертів.

Передбачається проведення аудиту системи місцевих судів з метою визначення проблем та недоліків її функціонування.

Метою стратегії також визначено посилення функціональної та процесуальної спроможності Верховного Суду.

Наголошується, що слід забезпечити необхідні ресурси для ефективної організації роботи Вищого антикорупційного суду. Йдеться про постійні приміщення, які відповідатимуть будівельним нормам і безпековим стандартам.

Заплановано й вдосконалення методики визначення ставок судового збору для окремих категорій справ задля полегшення доступу до правосуддя.

Планується встановити для окремих категорій справ обов’язковий досудовий порядок врегулювання спорів з використанням медіації та інших практик, а також опрацювати питання щодо запровадження інституту мирового судді.

В указі Зеленського наголошується, що Комісія з питань правової реформи разом з представниками органів центральної та місцевої влади, громадськості та експертів має розробити План дій щодо реалізації цієї трирічної стратегії.

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Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.