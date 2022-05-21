Президент Польщі Анджей Дуда розповів про те, що під час його перебування у Києві 23 лютого Володимир Зеленський сказав, що наступ Росії на Україну відбудеться найближчими годинами.

Про це повідомило польське видання Polska Times.

Анджей Дуда зазначив, що цілком зрозуміло було те, що це мало закінчитися конфліктом, бо ніхто просто так не робить такого зосередження військ, як це зробила Росія. До того ж була секретна інформація про те, що цього нападу слід очікувати.

“Я був у Києві за кілька годин до нападу, і ми виїхали з України буквально за кілька годин до вторгнення. На прощання Володимир Зеленський сказав мені, що впевнений, що Україна буде атакована в найближчі кілька годин”, – зауважив президент Польщі Анджей Дуда.

Він зазначив, що та зустріч було дуже зворушливою для нього. Він почув від Володимира Зеленського про те, що росіяни мають хибну думку щодо того, що Україна не воюватиме. В Україні є досвідчені солдати, які воюють 8 років та добре знаються на бою. Це зовсім інша Україна і зовсім інша українська армія, ніж та, що була у 2014 році.

“Володимир каже, що я його друг, але і я вважаю його своїм другом. У нас міцні стосунки, які були побудовані на надзвичайно міцній основі цією війною. Ми знали один одного, ми дружили як президенти, ми багато спілкувалися і відчували себе дуже добре один з одним”, – зазначив Анджей Дуда.

Також він згадав про зустріч з Володимиром Зеленським у Віслі, яка відбулася в січні. Ще тоді президент України говорив про те, що Україна готова до війни, що українці за будь-яку ціну захищатимуться. І якщо Росія нападе, то вони на собі відчують хоробрість українців.