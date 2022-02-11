Під час Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням президента України, що відбувся у Харкові 11 лютого, Володимир Зеленський спілкувався російською мовою, всупереч приписам закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це повідомляють #Букви.

Так, наприкінці заходу Зеленський підбив підсумки та звернувся до мера Харкова Ігоря Терехова запевнивши, що засідання “не випадково пройшло в Харкові”.

(На відео з 2:01:15)

“И вы, господин Терехов, не стесняйтесь, вы так стеснялись перейти на русский язык, мы не боимся этого, мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски, но все думают по-украински и очень проукраинские, и это правильно. И в 2014 году никто не сдал Харьков оккупантам, поэтому уверен, что харьковчане всегда будут достойно защищать свой город, свои принципы”, – заявив Зеленський російською.

Так, Зеленський порушив норми пункту 1 частини 1 статті 9 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який зобов’язує президента України володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Крім того, глава держави порушив норми статті 10 Конституції України в тлумачені, викладеному у рішенні Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 року.

КСУ дійшов висновку про те, що положення абзацу 1 статті 10 Конституції України, за яким “державною мовою в Україні є українська мова”, слід тлумачити так, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом.

Варто зазначити, що це не єдиний випадок порушення відповідного закону, раніше Володимир Зеленський розмовляв російською:

Раніше #Букви писали про етер українських телеканалів у новорічну ніч 2022 року, під час якого майже всі телепрограми були озвучені російською мовою.