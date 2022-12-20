За словами Катерини Корнієнко, полковниці Збройних сил України, яка 22 роки перебуває на військовій службі та 8 років — на війні, жінкам треба доводити більше, ніж чоловікам, що вони готові для бойових дій в професійному плані.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Катерина народилась на Донбасі. Військова розповіла, що з перших днів російського вторгнення прагнула захищати країну на передовій, але спочатку отримала відмову від командування. У 2015 році все змінилось. Корнієнко відправили на виїзди та патрулювання у Волноваху Донецької області.

“Взагалі не думала про військову кар’єру, військову службу. Я працювала на фірмі. Жіночка там теж працювала і сказала, що в неї дочка в армії. Мені стало цікаво. Мені просто такий спортивний, мабуть, пішов інтерес, до чого ж я дійду”, — сказала полковниця.

Зараз Катерина Очолює службу цивільно-військового співробітництва штабу командування сил логістики Збройних сил України: “Я є мостиком між цивільними й військовими. Моя задача — це налагодити взаємодію. Все по-серйозному”, — зазначила захисниця.

Водночас Катерина є учасницею громадської організації “Жіночий ветеранський рух”: “У мої обов’язки входить співпраця, координація саме отаких волонтерських організацій”, — пояснила вона.

На думку Катерина, жінкам в армії доводиться докладати більших зусиль, ніж чоловікам: “Жінці треба доводити більше, ніж чоловікам, що ти в професійному плані готова. Що ти не будеш нити”, — додала вона.