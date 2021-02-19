Зімбабве випередила Україну: у африканській країні стартувала вакцинація від COVID-19

Про це повідомляє агентство AP.
У понеділок Зімбабве отримала 200 тис. доз Sinopharm як пожертвування уряду Китаю.
Сьогодні у країні стартувала вакцинація. У першу чергу будуть прищеплювати людей старших за 60 років і держслужбовців.
Віце-президент Константино Чивенга першим у країні зробив щеплення, намагаючись запевнити громадськість у безпеці.
Фото: АР
Очікується, що ще 600 тис доз Sinopharm надійдуть на початку наступного місяця. Південноафриканська країна також розраховує отримати інші вакцини з Великобританії, Індії та Росії.
Передбачається, що на першому етапі вакцинації щеплення отримає 60% населення країни. Згідно з планом вакцинації міністерства охорони здоров’я, кінцева мета Зімбабве – зробити щеплення 10 мільйонам з приблизно 15мільйонів населення.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, старт вакцинації запланований на лютий.
- Цього ж місяці Україна має отримати також 117 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Її ефективність складає 95%.
- Раніше Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, будуть в першу чергу вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Весь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Більш ніж половина українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.