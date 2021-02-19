Covid-19 Україна

оновлено 18.02.2021 о 23:02

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Зімбабве випередила Україну: у африканській країні стартувала вакцинація від COVID-19

Сьогодні, 18 лютого, у Зімбабве почали кампанію вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.

П’ятниця, 19 лютого 2021, 00:31

Про це повідомляє агентство AP.

У понеділок Зімбабве отримала 200 тис. доз Sinopharm як пожертвування уряду Китаю.

Сьогодні у країні стартувала вакцинація. У першу чергу будуть прищеплювати людей старших за 60 років і держслужбовців.

Віце-президент Константино Чивенга першим у країні зробив щеплення, намагаючись запевнити громадськість у безпеці.

Фото: АР

Очікується, що ще 600 тис доз Sinopharm надійдуть на початку наступного місяця. Південноафриканська країна також розраховує отримати інші вакцини з Великобританії, Індії та Росії.

Передбачається, що на першому етапі вакцинації щеплення отримає 60% населення країни. Згідно з планом вакцинації міністерства охорони здоров’я, кінцева мета Зімбабве – зробити щеплення 10 мільйонам з приблизно 15мільйонів населення.

Теги: вакцина проти коронавірусу, вакцина, відео, Зімбабве, Коронавірус

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