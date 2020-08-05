Про це повідомили у прокуратурі Києва. У середу, 5 серпня, Печерський районний суд задовольнив клопотання прокурорів та обрав громадянину Узбекистану Сухробу Карімову, який захопив відділення банку у Києві, безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Напередодні йому було оголошено про підозру у вчиненні терористичного акту (тобто погрозі вибухом, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних поглядів).

Як відомо, 3 серпня близько 12:20 в приміщення “Універсал банку”, розташованого в бізнес-центрі “Леонардо” на вул. Богдана Хмельницького, зайшов чоловік з сумками та повідомив, що в них знаходиться вибухівка. Працівники банку вийшли з приміщення, всередині залишався керівник відділення.

Близько 15:00 під час спецоперації правоохоронці затримали зловмисника в приміщенні банку. В результаті інциденту ніхто не постраждав.