Про це повідомили у прокуратурі Києва.
У середу, 5 серпня, Печерський районний суд задовольнив клопотання прокурорів та обрав громадянину Узбекистану Сухробу Карімову, який захопив відділення банку у Києві, безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Напередодні йому було оголошено про підозру у вчиненні терористичного акту (тобто погрозі вибухом, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних поглядів).
Як відомо, 3 серпня близько 12:20 в приміщення “Універсал банку”, розташованого в бізнес-центрі “Леонардо” на вул. Богдана Хмельницького, зайшов чоловік з сумками та повідомив, що в них знаходиться вибухівка. Працівники банку вийшли з приміщення, всередині залишався керівник відділення.
Близько 15:00 під час спецоперації правоохоронці затримали зловмисника в приміщенні банку. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
- В СБУ повідомили, що зловмисник, який погрожував вибухом у київському відділенні №12 ПАТ “Універсал банк”, – це Карімов Сухроб Рахматович, громадянин Узбекистану. Він повідомив журналістам, що є резидентом України, а також, що він “Святий дух”.
- У будівлі столичного бізнес-центру “Леонардо”, який зловмисник погрожував підірвати, не була проведена повна евакуація громадян.