ЗМІ повідомили, що нападникам на Стерненка оголосили підозру: він нічого про це не знає

ЗМІ повідомили, що двом чоловікам, які у 2018 році напали на активіста Сергія Стерненка, оголосили підозру. Сам Стерненко про це нічого не знає.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Видання УП написало що нібито моїм нападникам (по третьому нападу) повідомили про підозру. Дуже дивно, що таку важливу інформацію повідомляє не слідчий, не СБУ, а журналісти. Це вже багато що каже про нашу “правову” державу. У мене ж журналісти УП не питали нічого про це, за коментарем ніхто не звертався. Що теж дивує”, – йдеться в повідомленні.

Стерненко наголосив, що йому не надходило офіційних повідомлень про вручення підозр виконавцям замаху. Тому спростувати або підтвердити, що таке вручення відбулось, він не може.

“Якщо дійсно і повідомили комусь про підозру, то це виглядає дуже дивно. Бо один з нападників Ісайкул втік з України більше року тому. Але в розшуку його нема. Для чого повідомляти про підозру, якщо не шукають підозрюваного? А по другому нападнику Кузнєцову провадження треба було виділити в окреме та закрити у зв‘язку з тим, що він помер. Але цього зроблено не було. КПК визначає що провадження не закривають тільки якщо померлого треба реабілітувати. Якщо є підозри по нападу на мене моїм нападникам, то чому справа проти мене щодо цих же обставн не закрита? Чому я отримав вже три повістки про виклик із грубими порушеннями КПК та без вказання для чого мене викликали?” – пояснив він.

Активіст вважає, що якщо дійсно про підозри і повідомили комусь, то не для того аби притягти винних до відповідальності.

“Це робиться лише для того щоб знизити градус невдоволення напередодні спроби мене ув‘язнити, яка буде вже в понеділок. Коли ведеться належне розслідування, то злочинців шукають і притягають, а не дають втекти з країни, а інформацію про підозри зливають за 3 дні до того, як викликали мене у справі проти мене. Тому моя думка така: підозри нападникам, якщо вони існують, то це лише підготовка до переслідування мене за захист мого життя. А насправді за критику та протести проти Авакова, Труханова та Медведчука. Так би мовити, “підозри для балансу”, – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що одеський активіст Сергій Стерненко написав заяву в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) на генпрокурора Ірину Венедіктову через можливе декларування нею неправдивої інформації.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти генерального прокурора Ірини Венедіктової.