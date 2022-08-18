Знову бавовна: у Бєлгородській області РФ палає склад боєприпасів

Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.
З цієї території росіяни систематично обстрілюють Харків.
За даними росіян, постраждалих немає, жертв також немає.
Голова округу вивозить мешканців із сусідніх сіл на безпечну відстань.
Гладков зазначив, що на місці працюють оперативні служби, “причина пожежі встановлюється”.
Водночас на місцевих Telegram-каналах публікують відео пожежі.
- Вранці, 16 серпня, у тимчасово окупованому РФ Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова вибухи відбуваються у військовій частині росіян. За даними місцевих Telegram-каналів вибухи та пожежа — на трансформаторній підстанції.
- Через серію вибухів у Криму російське командування, швидше за все, буде стурбоване. 16 серпня під Джанкоєм на півночі півострова вибухнув склад боєприпасів, що визнали російські та українські офіційні особи.
- Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що вранці 5 липня прикордонні села регіону обстрілюють з артилерії.
- 3 липня 2022 року в РФ загорілась одна з елітних висотних будівель в діловому районі Москви. ЗМІ повідомляють про загорання Capital Towers.
- Раніше українські захисники ліквідували одну з чотирьох військових баз противника в тимчасово окупованому Мелітополі. Збройні сили України завдали по ній понад 30 ударів.