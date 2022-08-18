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Знову бавовна: у Бєлгородській області РФ палає склад боєприпасів

У районі села Тимонове Валуйського міського округу Бєлгородської області спалахнув склад із боєприпасами, мешканців найближчих сіл евакуюють.

Четвер, 18 серпня 2022, 23:19
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Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.

З цієї території росіяни систематично обстрілюють Харків.

За даними росіян, постраждалих немає, жертв також немає.

Голова округу вивозить мешканців із сусідніх сіл на безпечну відстань.

Гладков зазначив, що на місці працюють оперативні служби, “причина пожежі встановлюється”.

Водночас на місцевих Telegram-каналах публікують відео пожежі.

Теги: бавовна, Бєлгородська область РФ, вибухи, склад боєприпасів

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