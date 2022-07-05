Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, сьогодні постраждали населені пункти Глушківського району РФ. Унаслідок чого росіяни зафіксували прильоти в селі Маркове, а також у селищі Тьоткіне.

Водночас Старовойт зазначив, що “обстріл триває”, і пообіцяв надати подробиці пізніше. Як доказ російський губернатор опублікував світлини з вирвами в землі.

Хто саме вчинив атаку він не уточнив. Проте, раніше у своїх повідомленнях Старовойт звинувачував Збройні Сили України (ЗСУ).

Варто зазначити, що це не перша заява щодо обстрілів. У Росії впевнені, що ЗСУ “обстрілюють” населені пункти, а також прикордонні наряди в Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Своєю чергою, Україна пояснює, що це чергові провокації.

У квітні він заявляв, що прикордонне село Олексіївка обстріляли з “великокаліберної зброї”. Тоді Старовойт стверджував, що обстріл стався близько п’ятої ранку. Унаслідок обстрілу пошкоджено три приватні будинки, припаркований автомобіль біля одного з них, а також будівля школи. Згодом у травні губернатор заявив про “ворожу атаку” на спиртзавод у селищі Тьоткіне.