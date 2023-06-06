Джерело: Верховна Рада України.

У Статті 56. “Захист установок і споруд, що містять небезпечні сили” йдеться, що:

“Установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби й атомні електростанції — не повинні ставати об‘єктами нападу навіть у тих випадках, коли такі об‘єкти є воєнними об‘єктами, якщо такий напад може викликати звільнення небезпечних сил і наступні тяжкі втрати серед цивільного населення. Інші воєнні об‘єкти, розміщені в цих установках або спорудах чи поблизу них, не повинні ставати об’єктами нападу, якщо такий напад може викликати вивільнення небезпечних сил у таких установках або спорудах та наступні тяжкі втрати серед цивільного населення”.

У такий спосіб російські військові вчергове скоїли воєнний злочин. Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів. ​​Мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що після підриву окупантами Каховської ГЕС у місті почалось затоплення. Також вже затоплено Гідропарк і Нафтогавань. Нині триває евакуація місцевих мешканців.

Російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС і відновленню вона не підлягає. Крім того, підрив несе загрозу і для Запорізької АЕС, яка також на даний час окупована російськими загарбниками.