ЗСУ близькі до звільнення Кремінної – NYT

28 грудня бої точаться навколо Кремінної на сході України, коли українські війська наближалися до повернення цього невеликого, але стратегічно важливого міста, тоді як росіяни намагаються утримати свої найважчі досягнення у війні.

Про це повідомляє The New York Times.

Кремінна є воротами до двох набагато більших міст поблизу, Сєверодонецька та Лисичанська, важливих промислових центрів на Донбасі, які тимчасово окупувала РФ після виснажливої ​​та дорогої літньої кампанії. Президент Росії Володимир Путін назвав анексію Донбасу серцевиною війни.

Після низки принизливих відступів російська армія зміцнила свої лінії поблизу Кремінної серією оборонних бар’єрів, аби зміцнити свої позиції на нерівному фронті, що простягається на сотні миль. Повернення міста та інших міст поблизу розширило б позицію українців у регіоні та дало б їм контроль над головними дорогами, що ведуть до Сєверодонецька та Лисичанська.

Ситуація там складна, гостра, — зазначив президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні. Окупанти використовують усі наявні у них ресурси — а це значні ресурси — щоб вичавити хоч якийсь аванс”.

Губернатор Луганської області Сергій Гайдай заявив, що у відповідь на військовий тиск частина російського командування в Кремінній відійшла до міста Рубіжне, за кілька миль на південний схід.

Росіяни розуміють, що коли вони втратять Кремінну, вся їхня лінія оборони впаде”.

Російські сили в окупованому Луганську також визнають, що ситуація навколо Кремінної та іншого невеликого міста поблизу, Сватове, залишається “дуже напруженою”.

Українська контратака на сході відбувається тоді, коли понівечена економіка країни демонструє нові ознаки втрати від війни, що робить її все більш залежною від західної допомоги.

Водночас економіка Росії також постраждала за 10 місяців війни, хоча вона не зазнала краху під тиском каральних санкцій Заходу. Цього тижня російські та українські лідери знову заявили, що вони відкриті до мирних переговорів, але лише на умовах, з якими жодна зі сторін не погоджується.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що його уряд хоче “мирного саміту” за посередництва ООН, але що Росія не може бути запрошена, поки не піддасться кримінальному переслідуванню за воєнні злочини. Путін сказав, що він готовий вести переговори, проте днями раніше він підтвердив рішучість продовжувати війну.

За відсутності дипломатії українська та російська армії борються одна з одною в сльотаву зимову погоду, щоб захопити більше землі та закріпити те, що утримують.

Українська кампанія з відновлення Кремінної почалася восени, коли війська завершили проходження північно-східної Харківської області та повернули на південь, щоб зосередитися на Луганську.

Відтоді сторони провели низку боїв і артилерійських дуелей навколо Кремінної та Сватового. Російські війська захопили обидві локації незабаром після початку повномасштабного вторгнення.

Втративши місто Херсон і зазнавши інших невдач у регіоні, Росія перегруповує та зміцнює свої війська на півночі Луганська для наступу, метою якого є розширення контролю над регіоном, повідомляє Інститут вивчення війни. РФ віддає перевагу мобілізації військ для захисту Кремінної та Сватового перед операціями в інших частинах східної України. Інститут посилався на звіти українських військових про збільшення російських переміщень військ, військової техніки та боєприпасів у цьому районі.

Однак у ньому сказано, що успіх Росії в короткостроковій перспективі виглядає малоймовірним, враховуючи складний рельєф і “дуже обмежені” наступальні можливості московських сил після місяців важких втрат.