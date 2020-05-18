Про це розповідають #Букви.

Так, СБУ викликала Сергія Стерненка на 09:00 “для проведення окремих слідчих і процесуальних дій, які на даний момент часу не пов’язані з оголошенням йому про підозру”.

Проте під стіни СБУ прийшло більше сотні громадян, щоб висловити підтримку активісту. Деякі з них запалили фаєри і задиміли весь двір.

Крім того, сьогодні під стінами СБУ український музикант Анатолій Тапольского зіграв сет в підтримку Сергія Стерненка.