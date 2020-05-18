Про це розповідають #Букви.
Так, СБУ викликала Сергія Стерненка на 09:00 “для проведення окремих слідчих і процесуальних дій, які на даний момент часу не пов’язані з оголошенням йому про підозру”.
Проте під стіни СБУ прийшло більше сотні громадян, щоб висловити підтримку активісту. Деякі з них запалили фаєри і задиміли весь двір.
Під столичним СБУ відбувається акція на підтримку активіста Сергія Стерненка.
“Руки геть від Стерненка”
Під столичним СБУ відбувається акція на підтримку активіста Сергія Стерненка.
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Стерненко едет в СБУ: под стенами уже собрался митинг в его поддержку
Опубліковано Букви Понеділок, 18 травня 2020 р.
Крім того, сьогодні під стінами СБУ український музикант Анатолій Тапольского зіграв сет в підтримку Сергія Стерненка.
- Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова вимагала повідомити про підозру активісту Стерненку.
- Очільниця Офісу генпрокурора також заявила, що підозра одеському активісту Сергію Стерненку, який, захищаючись від нападників, завдав одному смертельне поранення, буде в будь-якому випадку.
- Активіста Сергія Стерненка викликають до СБУ ніби для повідомлення йому про підозру.