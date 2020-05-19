І вікно Овертона буде розширюватися далі. На нас обрушитися потік життєвих історій діячів "ЛДНР". Напхані російською пропагандою українці раптом зрозуміють, що за поняттям "ворог" стоять цілком собі симпатичні і гідні офіцери.

На цьому тижні всі ми з неприхованим подивом виявили себе сучасниками українського Ріхарда Зорге. Безстрашного розвідника-журналіста, який в поті чола, не шкодуючи часу, зусиль, репутації і здорового глузду збирає докази російської агресії проти України. Принаймні саме сучасним Ріхардом Зорге хотів постати в наших очах промоутер контактера з космосом Петра і його кота Дана і за сумісництвом інтерв’юер Дмитро Гордон.

Звинуватити недоброзичливців в нерозумінні його високих мотивів Гордон був змушений після ганебного чотиригодинного інтерв’ю з полковником ФСБ Ігорем Гіркіним – людиною, що за завданням Кремля залила кров’ю українців окупований Донбас.

Це інтерв’ю, за версією самого Гордона, було взято під невсипущим контролем українських спецслужб для викриття російських злочинів на Донбасі. Втім, як і підозрювали скептики, версію про те, що бесіда з вбивцею була записана за завданням СБУ спростувала сама спецслужба, яка на наступний день відрапортувала про те, всі проведені Дмитром Іллічем бесіди є виключно його власними ініціативами.

Те, що відбулося можна було б списати на нерозбірливість Дмитра Ілліча. Зрештою, за багато років медоточиві уста цього “журналіста” встигли розцілувати і втопити в теплій ванній незліченну кількість різного роду негідників. Версія про банальне бажання похайпуватьи на скандалі могла б пройти якби не одне “але”: розмова з Гіркіним стала фіналом цілої серії інтерв’ю зі зрадниками України і поплічниками окупантів.

За тиждень до Гіркіна Гордон записав інтерв’ю з “екс-прокурором анексованого Криму” і депутатом російської Держдуми Наталією Поклонською. А духовна сестра Дмитра Ілліча, що працює на близькому до Медведчука телеканалі, Наталія Влащенко записала розмову з терористкою Дариною Мастікашевою. В якому з актуальними подробицями були описані жахи “в’язниці СБУ”, в якій перебувала “політв’язень” (а саме так величають цю особу російські ЗМІ) Мастікашева.

Для подальшого розгляду теми треба звичайно згадати, що з точки зору конвенційної журналістики жодна з бесід не мала сенсу. Бо всі “герої” цих бесід, м’яко кажучи не скаржаться на відсутність публічності. Поклонська і Мастікашева обласкані російськими ЗМІ. А Ігор Гіркін, що відчуває вічну недооціненість, встиг похвалитися тим, що саме він “спустив спусковий гачок війна на Донбасі” не тільки всім російським ЗМІ, але, здається, кожній дворовій собаці Москви.

Втім, журналістика тут звичайно ні до чого. Головним мотивом всього цього каскаду національної ганьби стала якраз поява вищеназваних персонажів саме в українському медіа-полі. І дискусії щодо поведінки Дмитра Ілліча можуть йти тільки в ключі того, чи було його роздуте его використане російськими спецслужбами втемну, або взяти участь в інформаційній спецоперації ворога його змусили якісь більш осмислені і прозові мотиви.

Починаючи з 2014 року Росія послідовно розширювала рамки дозволеного в Україні. Все почалося з того, що в політичному полі України виявилися легалізовані проросійські партії та Медведчук. Скупка кумом Путіна ЗМІ призвела до очікуваного результату: ми самі не помітили, як тези російської пропаганди про “громадянську війну на Донбасі” і “держпереворот на Майдані” стали вважатися не ворожою пропагандою, а другою, допустимою, точкою зору.

Далі через різноманітних блогерів в інформаційне поле почали вводитися злочинці режиму Януковича. Інтерв’ю Азарова, інтерв’ю інших зрадників. І як підсумок – поступове введення в легально допустима поле Андрія Портнова. Його поверненню в Україну, нагадаю, передувала масована медіа-кампанія у виконанні тих же Гордона, Влащенко і близьких до Медведчука каналів. Настільки масована, що поява в країні завідувача судами часів Януковича після перемоги Володимира Зеленського стало цілком очевидним фактом.

Зараз ми спостерігаємо просто наступний етап цієї тривалої кремлівської спецоперації. Відмиті і обласкані ЗМІ колаборанти при повному потуранні влади Зеленського створили в воюючій країні потрібний клімат для того, щоб думку терористів, зрадників і офіцерів російських спецслужб почали легалізовувати в нашому інформаційному просторі. Смію припустити, що через якийсь час люди, що вбивали українців на Донбасі і були задіяні в анексії Криму можуть з’явиться в якості коментаторів на тих же медведчуківських телеканалах.

І вікно Овертона буде розширюватися далі. На нас обрушитися потік життєвих історій діячів “ЛДНР”. Напхані російською пропагандою українці раптом зрозуміють, що за поняттям “ворог” стоять цілком собі симпатичні і гідні офіцери. Які не могли стоять осторонь, коли київська хунта почала бойові дії проти “народу Донбасу”. Їх сконструйовані психологами ФСБ мотиви стануть зрозумілі і близькі багатьом українцям. Адже вони просто захищали від геноциду жителів Донецької і Луганських областей. Рятували жінок Донбасу від зґвалтування “бандерівськими добробатами”. Чи не давали карателям грабувати місцеве населення.

І якщо ви вважаєте, що цього не буде, то подивіться останнє інтерв’ю екс-радника секретаря РНБО Сергія Сивохо, яке він дав дружині Дмитра Гордона. Не соромлячись нічого і нікого цей великий у всіх сенсах миротворець Зеленського повідомив, що треба розібратися з тим, хто обстрілював мирних жителів! Раптом виявиться, що можливо вбивства і тортури українських солдат – це не так вже й погано. По заслугах! Адже армія України прийшла на “донецьку землю”, не спитавшись. А значить путінських вбивць і головорізів треба вислухати, зрозуміти і пробачити. Ну якщо не пробачити, то точно почати з ними прямі переговори. Хороші ж люди, такі ж як ми, браття! А навіщо ж з братами ворогувати?

Власне, пасивна реакція українських спецслужб на потік ворожої пропаганди і те, що на захист Гіркіна і Гордона включилися близькі до Банкової ломи побічно підтверджує що цей інформаційний бенкет під час війни підноситься Зеленському і Ко або корисними ідіотами, або агентами Путіна в оточенні президента в якості роботи по досягненню стійкого миру. Ніякої диверсії, просто підготовка громадської думки до імплементації геніальних мирних ініціатив Зеленського-Єрмака.

І сказати, що ця російська брехня лягає на підготовлений грунт – значить нічого не сказати. Адже не дарма президент у всіх своїх публічних комунікаціях підкреслено уникає слова “Росія”, кажучи про анексію Криму, російської агресії і навіть сталінські репресії в знеособленійї формі. Неначе злочини путінського і сталінських режимів – це якесь стихійне лихо, такий собі дощик в жовтні.

Зеленського звичайно ж розводять. Росія розминає українське суспільство як м’яке тісто. Конструює в Україні “нову нормальність”, яка повинна придушити нашу волю до опору, збити все орієнтири і цінності і розширити промиванням мізків кількість антиукраїнському налаштованих українських громадян. Збільшуючи за допомогою цієї медійної копрофагії кількість людей, які з радістю будуть голосувати за проросійські партії, а зовсім не за Зеленського. Інформаційний наступ Кремля служить ще одній меті – меті гальванізації патріотичного співтовариства, ветеранів російсько-української війни.

Активна проукраїнська частина повинна зміцниться в думці про те, що завдяки владі Зеленського Росія окупує Україну політично. Активні українці повинні, за задумом чарівників з Луб’янки, відчути себе відчуженими від української держави, перейти від мирних акцій протесту до радикальних його форм. Кінцева мета Кремля в цьому сценарії – хаос, справжній громадянський конфлікт, дестабілізація і крах української державності. І що б там про себе не думав Зеленський, в цьому путінському плані він виступає в якості жертовного ягняти. Людина, яка як свого часу Янукович, повинна стати для патріотом символом колаборації з Кремлем.

Зупинити цей зловісний план ще можливо. Але для цього захоплений рейтингами і роликами Верховний головнокомандувач повинен прийти в себе і в прискореному темпі усвідомити те, що він був нездатний усвідомити за всі 40 з гаком років життя – сенс, цінність і основи самого існування української держави. Що, чесно кажучи, видається малоймовірним.