15 листопада на Софійській площі у центрі Києва відбулася щорічна правозахисна акція "Порожні стільці" на підтримку українських політв'язнів у Росії та окупованому Криму, а також полонених на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляють #Букви.

На площі встановили порожні стільці з іменами бранців – це символічне нагадування про тих, кого незаконно ув’язнили на окупованих територіях України через їхні переконання чи професійну діяльність.

За інформацією Центру громадянських свобод, станом на 1 липня 2021 року понад 111 громадян України були позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії та окупованого Криму.

Власні листи до ув’язнених зачитали співачка Христина Соловій, акторка Рима Зюбіна, колишній політв’язень та журналіст Микола Семена, акторка Наталя Сумська, режисерка Ірина Цілик.

Фото: #Букви

Нагадаємо, що 30 жовтня на Майдані Незалежності у Києві відбулася акція “Свободу політв’язням Кремля”. Перед присутніми виступили голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, а також колишній політв’язень Кремля та кримчанин Олег Сенцов.

3 та 4 вересня в тимчасово окупованому Криму незаконно затримали братів Асана та Азіза Ахтемових, а також члена Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, який нині перебуває в каральній психіатрії. Їх звинувачують у нібито організації та здійсненні диверсії.

Раніше підконтрольний Росії суд окупантів у Криму незаконно арештував на 12 діб та оштрафував адвоката українських політв’язнів Едема Семедляєва. Він був адвокатом українських моряків, захоплених ФСБ РФ в Азовському морі у 2018 році.