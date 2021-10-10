Десятки активістів, які приїхали до державної дачі президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі, під кінець протесту запалили фаєри та заспівали гімн України.

Про це повідомляють #Букви.

Протестувальники біля в’їзду до резиденції президента поводили себе спокійно. Під самий кінець акції запалили фаєри та заспівали державний гімн.

Один із банерів із зображенням олігарха Ігоря Коломойського, який, до речі, фігурує у масштабному журналістському розслідуванні Pandora Papers, поліціянти забрали у протестувальників. Останні обурилися таким діям правоохоронців.

Фото: #Букви

Нагадаємо, що самих протестувальників зібралося близько сотні: вони принесли із собою національні прапори.

Нагадаємо, що українська громада в Лондоні на Бейкер-стріт (Baker Street) провела акцію протесту біля будинку, де згідно з матеріалами розслідування Pandora Papers, розташована одна з квартир, яку придбав президент України Володимир Зеленський й оформив на осіб із найближчого оточення.

Розслідування Pandora Papers

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів рік досліджував глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних отримав назву Pandora Papers. В роботі над ним брали участь 600 журналістів з усіх куточків світу. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу Pandora Papers.

Журналісти “Слідство.Інфо” заявили, що знайшли в документах підтвердження того, що у 2012 році “кварталівці” зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі – фірма Maltex Multicapital Corp, яка була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного “кварталівця” – сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальним власником центру мережі була компанія Davegra Limited. Тоді вона належала очільнику СБУ Івану Баканову. Він підписав “трастову декларацію” – документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії. За словами експерта, це було зроблено, щоб приховати реального — Володимира Зеленського та його партнерів.

Документи, датовані березнем 2019 року (перед першим туром президентських виборів) також свідчать, що офшор Зеленських мав отримувати від Maltex Multicapital дивіденди після того, як компанія вийшла зі складу акціонерів, передавши свою частку Сергію Шефіру. Сергій Шефір та Володимир Зеленський не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію з виплатою дивідендів.

Йдеться про компанію Film Heritage. Цю компанію можна знайти в декларації Зеленського за 2017 рік (як кандидата на посаду президента), за 2019 та 2020 роки (позначена як власність дружини, Олени Зеленської). Утім Maltex Multicapital, про яку пише Ар’єв, не фігурує в жодній декларації президента. Так само немає згадок про отримання дивідендів.