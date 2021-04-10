Солдати французької армії провели військові навчання спільно з чотириногим роботом Спотом американської компанії Boston Dynamics. Його використовували в розвідувальних цілях під час навчань.

Фотографії навчань опублікували на сторінці військової школи Франції École Spéciale Militaire de Saint-Cyr.

Завданням навчань було “підвищити обізнаність солдат про виклики завтрашнього дня”, а також дізнатися, яку роль на полі бою можуть виконувати роботи.

Спот був одним з декількох роботів, яких тестували для цих цілей в École Militaire Interarmes.

Віцепрезидент Boston Dynamics з розвитку бізнесу Майкл Перрі повідомив, що робот був поставлений європейським дистриб’ютором Shark Robotics. Він додав, що в компанії не знали, що Спота використовують з такою метою.

21. Je déploie le robot pour reconnaitre OSCAR3.

Retour en images sur l’exercice de recherche appliquée organisé les 30 et 31 mars par l’EMIA et le centre de recherche. Robotisation du champ de bataille : sensibiliser les élèves aux enjeux de demain. #CapaciTERRE #Robots pic.twitter.com/HiZ2BFOZPY — Saint-Cyr Coëtquidan (@SaintCyrCoet) April 6, 2021

Як стало відомо, під час навчань солдати виконували ряд сценаріїв, в тому числі наступальні дії з захопленням перехрестя, оборонні дії вдень і вночі та бойові випробування в міських умовах. Кожен сценарій був виконаний з використанням тільки людей, а потім з використанням людей і робота разом, щоб побачити, що зміниться.

Військові резюмували, що роботи лише сповільнили їх роботу, але допомогли убезпечити війська.

Один із солдатів розповів, що на етапі “міський бій” він “помер”, коли не було робота. Але при повторній реалізації сценарію з використанням робота, солдата вдалося “врятувати”, бо Спот провів розвідку.

Головною проблемою робота під час випробувань була технічна. У нього банально сів заряд.

Компанія Boston Dynamics була заснована в 1992 році співробітником Массачусетського технологічного інституту Марком Рейбертом. Компанія є розробником роботів, найбільш відомі з яких: чотириногий робот-собака Spot і двоногий робот-гуманоїд Atlas, призначений для пересування по пересіченій місцевості.

На початку грудня стало відомо, що контрольний пакет акцій Boston Dynamics купує південнокорейська автомобілебудівна компанія Hyundai Motor. Сума угоди становить 1,1 млрд доларів.