Про це повідомляє білоруська агенція “Радіо Свободи”.

Протестуючі викрикували: “Ганьба!”. Проїжджаючі автомобілісти сигналили на підтримку руху.

Силовики практично відразу почали застосовувати світлошумові гранати для розгону, а також гумові кулі.

До мітингувальників під’їхала колона спецтехніки, людей стали обливати з водометів.

Близько 23:45 ОМОН і міліція почали витісняти протестуючих з проспекту Переможців.

Фото: TUT.BY

Фото: Onliner