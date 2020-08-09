Про це повідомляє білоруська агенція “Радіо Свободи”.
Протестуючі викрикували: “Ганьба!”. Проїжджаючі автомобілісти сигналили на підтримку руху.
Силовики практично відразу почали застосовувати світлошумові гранати для розгону, а також гумові кулі.
До мітингувальників під’їхала колона спецтехніки, людей стали обливати з водометів.
Близько 23:45 ОМОН і міліція почали витісняти протестуючих з проспекту Переможців.
Фото: TUT.BY
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