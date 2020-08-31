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«Слуга народу» представила кандидатів на посади мерів обласних міст: список

Партія "Слуга народу" на позачерговому з'їзді представила кандидатів на посади мерів обласних міст.

Понеділок, 31 серпня 2020, 16:39

Трансляція ведеться на YouTube-каналі “Слуги народу”.

Серед них, як підкреслив глава політсили Олександр Корнієнко, немає жодного діючого градоначальника.

Зокрема, за посади мерів від “Слуги народу” будуть боротися:

Вінниця – Сергій Борзов (голова Вінницької облдержадміністрації, ексголова Державного управління справами);

Дніпро – Сергій Риженко (головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова, зараз є депутатом облради від Блоку Петра Порошенка);

Житомир – Віктор Євдокимов (ректор державного політехничного університету “Житомирська політехніка”, очолює обласний осередок партії “Наш край”);

Запоріжжя – Віталій Тишечко (депутат Запорізької міськради, позафракційний);

Івано-Франківськ – Олександр Богачов (директор будівельної компанії “Мельник”);

Київ – Ірина Верещук (народний депутат від “Слуги народу”, екс-мер Рави-Руської);

Кривий Ріг – Дмитро Шевчик (промисловець, генеральний директор Центрального гірничо-збагачувального комбінату);
Кропивницький – Ольга Ковальова-Алокілі (банкір);

Луцьк – Роман Бондарук (голова міської організації “Слуги народу”);

Миколаїв – Тетяна Домбровська (підприємець, голова ГО “Майбутнє Миколаєва”);

Одеса – Олег Філімонов (комік, колишній учасник “Джентльмен-шоу”);

Полтава – Сергій Іващенко (забудовник);

Рівне – Віталій Коваль (голова Рівненської облдержадміністрації);

Суми – Тетяна Рябуха (народний депутат від “Слуги народу”);

Слов’янськ – Ольга Алтуніна (депутат Слов’янської міської ради від політичної партії “Об’єднання “Самопоміч”)

Тернопіль – Віктор Гевко комік, автор та актор шоу “Країна У” виробництва студії “95 квартал”);

Ужгород – Віктор Щадей (депутат Ужгородської міської ради, висувався від “Батьківщини)”;

Харків – Олексій Кучер (голова Харківської облдержадміністрації);

Херсон – Юрій Кирилов (ректор Херсонського державного аграрного університету, був депутатом Херсонської міськради від “Європейської солідарності”);

Хмельницький – Інна Ящук ( депутат Хмельницької обласної ради від політичної партії “Об’єднання “Самопоміч”

Черкаси – Віталій Ільченко (власник групи компаній з виробництва агрохімії “Укравіт”);

Чернівці – Віталій Другановський (підприємець-ресторатор, голова обласної організації партії “Слуга народу”);

Чернігів – Юрій Тарасовець (бізнесмен, очолював місцевий осередок партії “Удар”).

Корнієнко зазначив, що кандидатів на мерів інших обласних міст, які не були названі, ще шукають.

Нагадаємо, раніше заступник глави фракції СН у Верховній раді Євгенія Кравчук зазначала, що партія “Слуга народу” проведе з’їзд 29 серпня.

Варто зазначити, що попередній з’їзд “Слуги народу” відбувся в лютому цього року. Тоді було оголошено, що ідеологією політичної партії є “український центризм”.

Крім того, в “СН” оголосили про створення “громадського хабу” в конгресово-виставковому центрі “Парковий”.

“Слуга народу” тоді також оновила статут і збільшила кількісний склад свого керівного органу з п’яти до восьми осіб.

  • Партія “Слуга народу” визначилася зі слоганом, під яким піде на місцеві вибори, заплановані на 25 жовтня 2020 року. Так, “слуги народу” розпочали передвиборну кампанію під слоганом “Україна – це ти!”.
  • Раніше голова партії “Слуга народу”, нардеп Олександр Корнієнко розповідав, що політсила на місцевих виборах у 2020 році вирішила відмовитися від гасла “Зробимо їх разом”, під яким у 2019 році проходила президентська кампанія Володимира Зеленського та парламентська кампанія самих “слуг”.
  • Фракція “Слуги народу” на своєму засіданні провела праймеріз кандидатів для участі у виборах київського міського голови. Перемогу здобула Ірина Верещук#Букви розповідали, що про неї відомо.
Теги: місцеві вибори, місцеві вибори, Слуга народу

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