В Києві у конференц-центрі "Парковий" розпочався позачерговий з'їзд партії "Слуга народу".

Трансляція ведеться на YouTube-каналі “Слуги народу”.

Перед початком заходу на вході всім видають маски і міряють температуру.

На підходах стоять рамки-металошукачі, посилено охорону.

Програма з’їзду включає:

виступ президента України Володимира Зеленського;

виступ голови політичної партії СН Олександра Корнієнка;

ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року;

презентація відповідної програми партії;

представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів;

представлення кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу у Чернігівській області.

Нагадаємо, раніше заступник глави фракції СН у Верховній раді Євгенія Кравчук зазначала, що партія “Слуга народу” проведе з’їзд 29 серпня.

Варто зазначити, що попередній з’їзд “Слуги народу” відбувся в лютому цього року. Тоді було оголошено, що ідеологією політичної партії є “український центризм”.

Крім того, в “СН” оголосили про створення “громадського хабу” в конгресово-виставковому центрі “Парковий”.

“Слуга народу” тоді також оновила статут і збільшила кількісний склад свого керівного органу з п’яти до восьми осіб.