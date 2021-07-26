Алекс Родрігес полетів на відпочинок у Францію, де перебуває Дженніфер Лопес

Бейсболіст Алекс Родрігес вирушив на південь Франції, де перебуває його екснаречена Дженніфер Лопес з бойфрендом - актором Беном Аффлеком.

Про це повідомляє E!

Лопес полетіла у Сен-Тропе разом з Аффлеком. Вчора зірка у компанії коханого відсвяткувала 52-ий день народження.

Втім, Родрігес теж вирішив полетіти на південь Франції. Інсайдери кажуть, що відпочинок у Сен-Тропе Лопес та Родрігес планували, перебуваючи у стосунках. Ексзакохані хотіли разом відсвяткувати там день народження Джей Ло.

“Зрештою, він вирішив не змінювати свої плани й все-таки поїхати. Дженніфер також вирішила реалізувати свої плани, але поїхати з Беном. Саме тому вони троє зараз там”, – повідомив інсайдер.

Нагадаємо, що бейсболіст Алекс Родрігес орендував розкішний будинок поблизу особняка колишньої нареченої Дженніфер Лопес.