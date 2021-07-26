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Алекс Родрігес полетів на відпочинок у Францію, де перебуває Дженніфер Лопес

Бейсболіст Алекс Родрігес вирушив на південь Франції, де перебуває його екснаречена Дженніфер Лопес з бойфрендом - актором Беном Аффлеком.

Понеділок, 26 липня 2021, 18:30

Про це повідомляє E!

Лопес полетіла у Сен-Тропе разом з Аффлеком. Вчора зірка у компанії коханого відсвяткувала 52-ий день народження.

Втім, Родрігес теж вирішив полетіти на південь Франції. Інсайдери кажуть, що відпочинок у Сен-Тропе Лопес та Родрігес планували, перебуваючи у стосунках. Ексзакохані хотіли разом відсвяткувати там день народження Джей Ло. 

“Зрештою, він вирішив не змінювати свої плани й все-таки поїхати. Дженніфер також вирішила реалізувати свої плани, але поїхати з Беном. Саме тому вони троє зараз там”, – повідомив інсайдер.

Нагадаємо, що бейсболіст Алекс Родрігес орендував розкішний будинок поблизу особняка колишньої нареченої Дженніфер Лопес.

15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про розірвання своїх заручин. За їхніми словами, вони залишаються друзями та підтримуватимуть одне одного в будь-яких починаннях.

  • Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.
  • Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з екскоханим Алексом Родрігесом. Однак її підтримує колишній чоловік та діти.
  • 21 травня стало відомо, що Дженніфер Лопес продовжує підтримувати тісний зв’язок із колишнім бойфрендом Беном Аффлеком. Зараз пара вже не приховує свої стосунки.
Теги: Алекс Родрігес, Бен Аффлек, Алекс Родрігес, Дженіфер Лопес

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