Лауреатка премії "Ґреммі", співачка Біллі Айліш відповіла на чутки щодо її нового альбому "Happier Than Ever"

Таку заяву вона зробила в інтерв’ю Rolling Stone.

Ще восени 2020 року Фіннеас О’Коннел, продюсер і старший брат співачки, повідомляв, що вони старанно працюють над її другим альбомом, який буде продовженням дебютного альбому When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, що здобув Ґреммі.

У квітні Айліш розповіла, що її другий альбом Happier Than Ever вийде 30 липня поточного року. Також зірка презентувала сингл Your Power, який увійде до нового альбому, і кліп на нього. В червні вийшла друга пісня з нового альбому — Lost Cause — і музичне відео на неї.

Зірка, яка намагається тримати під замком деталі свого особистого життя, в інтерв’ю зізналася: “Я двічі була в стосунках. Але у чомусь дійсно реальному і нормальному — ніколи”.

Не розкривали деталей і імен й у документальній стрічці Р. Дж. Катлера “Біллі Айліш: Трохи розмитий світ”, що вийшла в лютому. Але тепер ходять чутки, що пісня з нового альбому “Your Power” про токсичні стосунки і зловживання владою з боку одного з партнерів, присвячена її колишньому хлопцю Брендону Адамсу, про якого є згадки у стрічці. Ось що про це кажу Айліш:

“Всім потрібно заткнутися. [У документальному фільмі] був мікроскопічний, крихітний шматочок цих стосунків. Про це взагалі ніхто не знає”.

Загалом співачка обурена схильністю користувачів Мережі розповсюджувати чутки про її життя.

“Щоразу коли я бачу якесь враження в Інтернеті, це просто нагадує мені, як мало в Інтернеті про мене знають. У мене така яскрава особистість, що у людей виникає відчуття, ніби вони знають про мене все, а вони буквально нічого не знають… Що я можу співати. Що я жінка. Що у мене є особистість”, — каже вона.

Вона погоджується з тим, що реакція фанатів і їхнє бажання зануритися в її особисте життя є очікуваними, але каже: “Ви маєте поважати мене, коли я даю вам стільки інформації і кажу: “Це все, що ви отримуєте”. Решта — для мого власного мозку”.